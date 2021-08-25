В древности отправиться в путешествие было не так уж просто. Длительные путешествия были связаны с риском. Люди, чтобы защитить себя и свой груз от несчастий, проводили различные ритуалы перед поездкой. Это стало доброй традицией, например, повесить кузмунчок или исрык от сглаза, чтобы отогнать от себя порчу, или принести в жертву домашних животных от болезней и несчастных случаев.



При съемке ролика ни один петух не пострадал

Сегодня достаточно взять с собой полис страхования путешествующих от Gross, который можно оформить перед вылетом — метод, проверенный полумиллионом клиентов страховой компании по всему Узбекистану.

Страховая компания Gross все предусмотрела и создала удобный сервис. При возникновении страхового случая клиенту всего лишь нужно нажать на кнопку SOS в приложении Gross Mobile, установленном на телефоне, или связаться с круглосуточной службой поддержки. Операторы вызовут врача, найдут ближайший госпиталь и проинструктируют, что делать дальше.

Страхование для путешествующих также пригодится на случай заражения COVID-19 за границей. Полис от страховой компании Gross покроет расходы на амбулаторное и/или стационарное лечение от коронавирусной инфекции. В базовое наполнение договора входят медицинская транспортировка и репатриация. Если по причине болезни вы не сможете вовремя уехать домой, страховка возместит затраты на покупку или обмен новых билетов, а также пребывание в гостинице на время карантина.

На протяжении многих лет компания осуществила репатриацию большого количества погибших и оплатила более 200 неотложных сложных операций за рубежом. Организовано более 75 случаев возврата на родину в результате несчастных случаев, а также выплачено более 7,5 млрд сумов страховых компенсаций.

Страховой полис для путешествующих обеспечивает возмещение непредвиденных расходов, связанных с медицинской и прочей помощью, которая может понадобиться.

Приобрести полис можно по ссылке.

«С Gross любой путь — безопасный».

Центр поддержки клиентов: 1166.

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