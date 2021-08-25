Лидеры «Большой семёрки» (G7) провели виртуальный саммит, на котором обсудили нынешнюю ситуацию в Афганистане. По итогам саммита опубликовано совместное заявление глав стран.

«Афганистан никогда не должен снова стать убежищем для терроризма или источником террористических нападений на других. <...> Любое будущее афганское правительство должно соблюдать международные обязательства и обещания Афганистана по защите от терроризма; защищать права человека всех афганцев, особенно женщин, детей, а также этнических и религиозных меньшинств; поддерживать верховенство закона; разрешить беспрепятственный и безоговорочный гуманитарный доступ; и эффективно противодействовать торговле людьми и наркотиками», — говорится в документе.

«Мы подтверждаем наши обязательства в отношении народа Афганистана, включая новые гуманитарные усилия мирового сообщества. <...> В рамках этого мы будем сотрудничать вместе с соседними и другими странами региона в вопросе поддержки афганских беженцев. Мы призываем всех партнёров Афганистана содействовать этим усилиям по международным каналам для региональной стабильности», — отмечается в заявлении.

Лидеры G7 подчеркнули, что их приоритетной задачей остаётся «безопасная эвакуация» как граждан своих стран, так и сотрудничавших с ними афганцев. «Мы продолжим тесную координацию по этому вопросу, ожидая, что все стороны будут предпринимать усилия для облегчения этого процесса и обеспечения безопасности гуманитарного и медицинского персонала и других международных служащих», — говорится в документе.

«Мы будем судить о сторонах в Афганистане по их действиям, а не словам. В частности, мы подтверждаем, что „Талибан“ будет нести ответственность за свои действия по предотвращению терроризма, соблюдению прав человека, в особенности женщин, девочек и меньшинств, по поиску инклюзивного политического решения в Афганистане. Легитимность любого будущего правительства зависит от позиции, которую оно сейчас займёт в отношении соблюдения своих международных обязательств и приверженности гарантировать стабильный Афганистан», — резюмируется в заявлении.