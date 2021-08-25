В Афганистане запланировано открытие избирательных участков во время выборов президента Узбекистана. Об это сообщил первый заместитель министра иностранных дел Фарход Арзиев на пресс-конференции в среду, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

«Действительно ситуация в соседней стране остаётся сложной. Но хочу сказать СМИ, что наши дипломатические представительства — посольство в Кабуле и консульство в Мазари-Шарифе — продолжают свою деятельность. Исходя из этого, в этих представительствах предусмотрено создание соответствующих избирательных участков», — заявил он.

«Газета.uz» со ссылкой на МИД сообщала, что Узбекистан планирует открыть за рубежом 370 стационарных и передвижных избирательных участков и пунктов в рамках подготовки к президентским выборам.

Движение «Талибан» захватило большую часть территории Афганистана после того, как США и их союзники объявили о выводе войск из республики. Из 34 провинций сопротивление продолжается только в одной — Панджшере, где оборону держит полевой командир Ахмад Масуд.

Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны и укрылся с семьей в ОАЭ. Талибы назначили своих представителей на должности исполняющих обязанности глав министерств и ведомств республики. «Талибан» намерен сформировать совет из 12 человек, который будет управлять Афганистаном.

Лидеры «Большой семёрки» призвали любое афганское правительство соблюдать международные обязательства и договорились координировать усилия по эвакуации из Афганистана. Они также заявили, что «Талибан» будет нести ответственность за предотвращение терроризма и соблюдение прав человека.