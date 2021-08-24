На церемонии открытия летних Паралимпийских игр в Токио флаг Узбекистана вместе с пара-легкоатлетом Мухаммадом Рехсимовым будет нести пара-каноистка Шахноза Мирзаева, которая заменит Нурхон Курбонову, сообщила пресс-служба Министерства туризма и спорта.

В министерстве заявили, что по прибытию в столицу Японии 21 августа у членов делегации Узбекистана взяли тесты на коронавирус, которые показали положительный результат у пара-дзюдоиста и тренера. Они помещены на карантин.

Из-за того, что член сборной по лёгкой атлетике и знаменосец Нурхон Курбонова находилась рядом с ними в самолёте, она также помещена на карантин в качестве меры предосторожности согласно требованиям Международного паралимпийского комитета и правительства Японии, говорится в сообщении.

По этой причине на открытии Паралимпиады её заменит чемпион мира по параканоэ Шахноза Мирзаева. Церемония состоится 24 августа в 16:00.

Напомним, смена знаменосцев Узбекистана произошла и во время летней Олимпиады. Флаг должны были нести Бобоусмон Батуров и Оксана Чусовитина, но позже их заменили Баходир Жалолов и Нигора Турсункулова.