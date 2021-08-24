Хоким Ташкентской области Даврон Абдулпаттахович Хидоятов на совместном заседании местных кенгашей народных депутатов области 24 августа избран членом Сената Олий Мажлиса Узбекистана, сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Фото: Хокимият Ташкентской области.

Согласно информации счётной комиссии, на заседании присутствовало 535 депутатов, из которых в голосовании участвовал 531 человек. 4 избирательных бюллетеня признаны недействительными, 9 бюллетеней остались неиспользованными. По результатам тайного голосования кандидатуру Даврона Хидоятова на должность сенатора поддержало 518 из 520 проголосовавших.

Фото: Хокимият Ташкентской области.

Почему хокимов избирают сенаторами

Министр юстиции Русланбек Давлетов в интервью проекту «Экономика Хошимова» весной объяснял, почему хокимов избирают сенаторами. По его словам, Сенат (верхняя палата) Олий Мажлиса является палатой территориального представительства, где нет партийного подхода и политических взглядов. Кроме того, Сенат является площадкой, где сенаторы выражают интересы своих регионов.

«Если из каждого региона избираются по шесть сенаторов, то сейчас одним из них избирается хоким. Хоким области является одним из главных государственных служащих в регионе, поэтому области избирают и отправляют их в Сенат», — заявил он, указав, что хокимы лучше знают о проблемах своих регионов.

Глава Минюста привёл в пример Великобританию, где Кабинет министров состоит из действующих членов парламента.

«У нас в Законодательной палате это не допускается. Депутат на постоянной основе должен выполнять депутатскую деятельность. А в Сенате, где нет политических партий и фракций, Конституцией допущено региональное участие», — отметил министр.

Экономист Бехзод Хошимов спросил, насколько такой порядок соответствует «смыслу» Конституции и системе сдержек и противовесов в рамках принципа разделения ветвей власти. Русланбек Давлетов указал, что Сенат не имеет права законодательной инициативы, то есть Сенат не может выступить с предложением разработать законопроект. Это, по его словам, могут делать только Законодательная палата, Кабинет министров, президент, генеральный прокурор, Верховный суд, Конституционный суд. Сенаторы также не работают над текстом закона, а только одобряют или отклоняют законопроект после внесения Законодательной палатой.

Что касается того, что хокимы председательствуют в региональных кенгашах, то Министерство юстиции предложило отменить такой порядок. Сам министр также выступает за отмену действующего порядка, которая позволяет хокимам управлять кенгашем и оказывать давление на депутатов.

О Давроне Хидоятове

Даврон Хидоятов (1976 года рождения) — выпускник Ташкентского государственного экономического университета (1998 год) и Банковско-финансовой академии Узбекистана (2001). Работал в системе Центрального банка Узбекистана (1996−2004), был председателем правления «Азия-Инвест Банка» (Москва, 2004−2005), исполнительным директором по финансам компании GM Uzbekistan (2009−2012), генеральным директором СП MAN Auto-Uzbekistan (2012−2014), председателем Государственного комитета Узбекистана по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции (Госкомконкуренции, 2014−2017).

Он также работал хокимом Чиланзарского района Ташкента (2017−2018), первым заместителем хокима Ташкента по вопросам архитектуры, капитального строительства и развития коммуникаций (2018−2021). С конца января исполнял обязанности хокима Ташкентской области, а 19 марта полноценно утверждён хокимом региона.