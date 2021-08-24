21 августа в Стамбуле председатель правления АКБ «Узпромстройбанк», председатель совета по развитию промышленности строительных материалов Сахи Аннакличев и ректор университета Малтепе Турции, доктор Шахин Карасар подписали меморандум о взаимопонимании.

«Узпромстройбанком» осуществляется весомая работа для выполнения поручений, данных на видеоселекторном совещании, которое состоялось 30 апреля под председательством президента Узбекистана, и было посвящено мерам дальнейшего развития индустрии строительных материалов и местной промышленности в регионах, а также для исполнения указа главы государства от 9 июня «О дополнительных мерах по повышению промышленного потенциала регионов».

В частности, совместно с научно-исследовательским центром «УзкурилишматериалЛИТИ» банк налаживает подготовку квалифицированных специалистов, обладающих необходимыми навыками, с привлечением ведущих зарубежных вузов.

С этой целью делегация в составе представителей банка побывала в Стамбуле и провела переговоры с ответственными лицами университета Малтепе.

По результатам встречи от имени АКБ «Узпромстройбанк» Сахи Аннакличев, от имени университета Малтепе (Maltepe University — MAU) ректор вуза, доктор Шахин Карасар подписали меморандум.

В соответствии с документом стороны договорились об осуществлении всех необходимых мер по открытию в Узбекистане филиала MAU и подготовке высококвалифицированных специалистов в сфере развития строительного сектора.

В свою очередь банком для проведения практических занятий и исследований студентов будет осуществлена работа по открытию лаборатории в филиале университета.

Турция является одним из крупных производителей химических добавок и пломбовых веществ нового поколения, используемых для производства высококачественного бетона и железобетона. Работа по подготовке соответствующих специалистов будет проводиться в рамках образовательных программ MAU.

Университет Малтепе является частным высшим образовательным учреждением, которое в 1997 году было образовано Стамбульским образовательным фондом. В настоящее время в данном вузе подготавливаются специалисты по всем направлениям образования.

Сайт: sqb.uz

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