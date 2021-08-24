В понедельник, 23 августа, вступило в силу крупнейшее за всю историю распределение специальных прав заимствования (SDR) среди стран — участниц Международного валютного фонда (МВФ) на 456 млрд SDR, что эквивалентно 650 млрд долларам. Узбекистан получил около 746 млн долларов, пишет РБК.

Предложения выпустить дополнительные SDR в объеме не менее 500 млрд долларов впервые прозвучали весной 2020 года, на пике первой волны пандемии COVID-19. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева назвала состоявшееся распределение «прививкой для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса».

Выделение средств должно помочь странам восстановиться после пандемии.

«Благодаря распределению СДР мировая экономика получит дополнительную ликвидность за счет пополнения валютных резервов стран и сокращения их зависимости от более дорогостоящих внутренних или внешних заимствований. Страны могут использовать предоставленные в рамках распределения СДР финансовые ресурсы для поддержки национальной экономики и усиления борьбы с кризисом», — говорится в сообщении.

Примерно 275 млрд долларов из новых резервов получили развивающиеся страны, в том числе 25 млрд долларов выделено государствам СНГ и Грузии.





Что такое SDR

Специальные права заимствования (Special Drawing Rights, SDR) — это не имеющее физической формы средство для платежных расчетов фонда. Курс SDR определяется ежедневно на основе обменных курсов валют — доллара, евро, иены, фунта стерлингов и юаня. Чтобы воспользоваться SDR за пределами МВФ, странам необходимо их конвертировать.

Сейчас в обращении находятся 204 млрд SDR (эквивалентно примерно $290 млрд), новый раунд доводит общее количество до 660 млрд SDR. В предыдущий раз МВФ выпускал SDR на 250 млрд долларов в 2009 году, чтобы помочь мировой экономике справиться с последствиями глобального финансового кризиса.

SDR распределена пропорционально квотам стран в МВФ, то есть их долям в капитале фонда. Самая большая квота у США — 17,43%, у Узбекистана — 0,12%. Размер определяется исходя из формулы, которая учитывает ВВП страны, показатели платежного баланса и уровень международных резервов. По состоянию на 1 августа в резервах Центрального банка Узбекистана находится 380,3 млн SDR.

Как можно использовать SDR

SDR — это не физический актив, поэтому их нужно конвертировать, чтобы иметь возможность использовать за пределами внутренних транзакций с МВФ.

Страны-участницы вправе продавать и покупать SDR, занимать, одалживать, отдавать в залог, обмениваться в рамках механизма свопов или получать в виде пожертвований. В отличие от кредитных программ МВФ само по себе распределение SDR не несет за собой условий и обязательств.

Главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец рассказала РБК, что у стран есть несколько способов монетизировать SDR.

Страны могут обменять SDR на твердую валюту: для этого нужно заключить добровольное двустороннее соглашение с одной из стран (всего их 31, плюс Европейский центробанк), которая согласится такую валюту предоставить.

Кроме того, можно получить валютное финансирование по кредитной программе МВФ. В обмен на финансовую поддержку тот потребует выполнения определенных условий от страны-участницы.

МВФ также назвал варианты использования SDR. В частности, государства, у которых есть текущие долговые обязательства перед МВФ, также могут использовать полученные SDR для обслуживания этих долгов. Например, Узбекистан получал льготный кредит фонда в 375 млн долларов в мае 2020 года.

Ещё один способ — обменять SDR на свободно используемую валюту (характеристика, присваиваемая самим фондом) и направить ее на сокращение внешнего или дорогого в обслуживании внутреннего государственного долга. Государственный долг по итогам первого квартала 2021 года составил 23,2 млрд долларов, а совокупный (на 1 января) — 33,8 млрд долларов.

Узбекистан также может добавить SDR к своим международным резервам.