Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 24 августа принял вновь назначенного посла Германии Тило Клиннера, сообщила пресс-служба МИДа.

Глава министерства принял копии верительных грамот посла.

На встрече была высказана обоюдная заинтересованность в наращивании взаимодействия в политико-дипломатической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной, научно-образовательной сферах.

Стороны обсудили график предстоящих официальных мероприятий на различных уровнях.

Немецкая сторона высказала благодарность за оказанное Узбекистаном содействие в организации эвакуации иностранных граждан и дипперсонала из Афганистана.