Ученые из Медицинской школы Университета Вашингтона в Сент-Луисе (США) обнаружили антитело, способное нейтрализовать все известные мутации коронавируса. Исследование опубликовали на официальном портале вуза, сообщило РИА Новости.

Авторы работы изучили 43 образца и проанализировали, насколько они предотвращают заражение исходным вариантом SARS-CoV-2 в чашке Петри. Затем девять самых мощных нейтрализующих частиц протестировали на грызунах, после чего отобрали самые эффективные.

Выяснилось, что антитело SARS2−38 может бороться с распространенными вариантами коронавируса — «альфа», «бета», «гамма», «дельта», «каппа», «йота», — а также редкими мутациями.

По словам ученых, SARS2−38 присоединяется к той части спайкового белка вируса, которая остается неизменной. Среди уникальных свойств выявленного антитела — высокая способность нейтрализации при низкой концентрации, а также воздействие на все варианты возбудителя инфекции.

Это антитело планируется соединить с другим, чтобы создать комбинированную терапию, «которой вирусу будет очень трудно сопротивляться».

Срок сохранения антител

Антитела против коронавируса SARS-CoV-2 остаются стабильными или даже повышаются в течение семи месяцев после заболевания, к такому выводу ранее пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Nature Comunications.

В исследовании, которое проводил Барселонский институт глобального здоровья (ISGlobal), участвовали 578 человек, которые перенесли COVID-19 бессимптомно или в легкой форме. На протяжении семи месяцев после болезни у них брали пробы крови — проверяли уровень и тип антител IgA, IgM и IgG к 6 различным антигенам SARS-CoV-2, а также наличие антител к четырем коронавирусам, которые вызывают простуду у людей.

Авторам удалось доказать, что вне зависимости от возраста (в исследовании участвовали люди до 65 лет) и пола количество антител остается стабильным. Испытание также свидетельствует о перекрестной защите антител против коронавирусов простуды человека (HCoV) от COVID-19. Так у людей с явно выраженным заболеванием SARS-CoV-2, был более низкий уровень антител к HCoV, а у тех, кто болел COVID-19 бессимптомно, высокий.