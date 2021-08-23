В Генеральной прокуратуре прокомментировали информацию о попытке суицида 19-летнего заключённого в Кашкадарьинской области. Об инциденте сообщил руководитель Общества прав человека Узбекистана «Эзгулик» Абдурахмон Ташанов.

Правозащитник заявил, что осуждённый Жасур Дехконов отбывал наказание в адресной колонии №35 в посёлке Шайхали рядом с Карши. Когда он пытался вскрыть себе вены лезвием, сотрудники тюрьмы снимали происходящее на телефон, смеялись над ним, написал правозащитник.

По его словам, «парня поместили в изолятор, откуда планируется перевести на зону». О случае узнал специальный прокурор Кашкадарьи, который возбудил дело в отношении сотрудников колонии и запустил следствие.

Как уточнили в Генпрокуратуре, заключённый вышел в продуктовый магазин, расположенный на территории тюрьмы, и несколько раз порезал себе живот и руки лезвием для бритья, которое вынес в кармане.

Назначенная судебно-медицинская экспертиза показала у парня лёгкие телесные повреждения. Специальной прокуратурой Карши проводится доследственная проверка. Информация о возбуждении дела в отношении сотрудников колонии и начале следствия не соответствует действительности, говорится в сообщении ведомства.

Реакция МВД

Инцидент прокомментировал и пресс-секретарь Министерства внутренних дел Шохрух Гиясов. По данным ведомства, Жасур Дехконов (2002 г. р., ранее судим) был признан виновным по части 2 статьи 166 (грабёж) и осуждён на 3 года и 6 месяцев.

Заключённый был переведён в адресную колонию №35 в 2021 году. Проведённый медицинский осмотр выявил у него «амнезию после травмы головы», парень был взят на диспансерный учёт.

В предварительных заключениях психологов указывалось, что заключённый был «нетерпелив к нагрузкам, имеет негативное поведение, не может контролировать себя в общении с другими, склонен к совершению аморальных действий, не соблюдает правила порядка, не выдерживает трудности, может совершить негативные действия из-за неспособности контролировать свои эмоции», заявили в пресс-службе МВД.

По данным министерства, описанный выше инцидент произошёл 20 августа. В продуктовом магазине заключённый вступил в конфликт с двумя сотрудниками колонии, заявив, что они преследуют его.

«Когда его предупредили о дисциплинарных мерах, если немедленно не начнёт соблюдать порядок, он вспылил и выбежал на улицу, достал из кармана кусок железа для бритья (лезвие) и 3−4 раза порезал себе живот и руки, нанёс себе лёгкие повреждения. Случаи нанесения себе телесных повреждений у Ж. Дехконова наблюдались и ранее», — заявили в пресс-службе и добавили, что такие действия «широко распространены среди заядлых преступников» и называются «отрицаловкой».

Согласно результатам проверки, проведённой прокуратурой Кашкадарьинской области, в действиях сотрудников колонии не выявлены признаки нарушения закона. В отношении заключённого будут приняты меры в установленном порядке.

В свою очередь, в министерстве указали, что из-за распространения Абдурахмоном Ташановым неприемлемой информации, а также для уточнения деталей инцидента МВД было вынуждено обнародовать данные Ж. Дехконова, распространение которых не хотел и сам заключённый.

«Деятельность по защите прав человека не должна приводить к их нарушению», — заявили в ведомстве.