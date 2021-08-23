Открытием летних Олимпийских игр для поклонников легкой атлетики стала спортсменка Сафина Садуллаева. Она показала высокий результат в прыжках в высоту, заняв шестое место на олимпийских соревнованиях.

Наряду с Сафиной выступали такие прославленные спортсменки, как Мария Ласицкене — трехкратная чемпионка мира, чемпионка Европы и России, Никола МакДермотт — рекордсменка Австралии и Океании, национальная рекордсменка Украины Ярослава Магучих. Однако, Сафина Садуллаева достойно выступила в финале и сумела повторить свой лучший результат — 1,96 м.





Прыжки в высоту входят в десятку конкурентных видов спорта. На сегодня все страны мира являются членами Международной ассоциации легкоатлетических федераций и ежегодно выводят на международную арену молодых и одаренных спортсменов и спортсменок.

Особенность Сафины Садуллаевой состоит в том, что к началу Олимпийских игр спортсменка была на 33 месте в рейтинге Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), а после успешного выступления в Токио улучшила свой результат на 23 позиции и на сегодня занимает 10 место в прыжках в высоту среди лучших легкоатлеток мира.

Сафина родилась и выросла в Сырдарье. В ее семье уделялось большое внимание спортивному развитию. Она серьезно занималась танцами и музыкой, но в то же время пробовала себя в различных видах легкой атлетики. Благодаря старшему тренеру национальной сборной Узбекистана по прыжкам в высоту Розе Зянгуровой ее увлечение переросло в профессиональную деятельность.

В 2018 году талантливая юниорка перешла в команду заслуженного тренера Алима Ахмеджанова. Начало сотрудничества ознаменовалось четвертым местом на Чемпионате Азии в помещении в Тегеране, а через год в Казахстане Сафина Садуллаева завоевала 1 место на Международном турнире на призы олимпийской чемпионки Ольги Рыпаковой.





В конце 2019 года Сафина решила приостановить на время свою гонку за спортивными наградами, вышла замуж и в 2020 году стала мамой.

Волевой характер Сафины, самодисциплина и активная поддержка Федерации легкой атлетики Узбекистана помогли ей быстро прийти в форму. Со стороны руководства федерации было принято решение создать максимально комфортные условия для молодой мамы. Чтобы Сафина могла развивать свой спортивный потенциал и уделять достаточно внимания дочери, федерация организовала Сафине сопровождение и полноценный уход за ее дочерью во время спортивных сборов и тренировок.

Совместные усилия спортсменки, тренера и федерации не прошли даром. В мае 2021 года спортсменка выполнила утвержденный норматив в 1,96 м и получила лицензию на участие в летних Олимпийских играх в Токио.

XXXII летние Олимпийские игры в Токио преподносили спортсменам непредсказуемые ситуации — от регулярного тестирования на COVID-19 с возможной дисквалификацией до пустых трибун. Из-за карантинных ограничений тренер Сафины Алим Ахмеджанов не поехал на Олимпиаду, но поддерживал свою воспитанницу из Ташкента в режиме онлайн.

Как отмечают коллеги, у Сафины есть отличное качество для спортсмена — умение работать даже в самых сложных условиях. Все испытания на стойкость и прочность она преодолела достойно.

13 августа на торжественной встрече президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с олимпийцами Сафина Садуллаева была награждена медалью Kelajak Bunyodkori за достойный вклад в повышение международного авторитета страны.

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