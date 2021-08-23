Есть опасения, что возникающие очаги сопротивления движению «Талибан» могут привести к разворачиванию долговременной гражданской войны с трудно предсказуемыми последствиями для безопасности не только Афганистана, но и окружающего региона.
Об этом заявил генеральный секретар Организации договора коллективной безопасности Станислав Зась на брифинге по итогам внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, прошедшей 23 августа.
Напомним, в сессии в качестве гостя «с учётом складывающейся ситуации в Афганистане» принял участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Лидеры ОДКБ — президенты Таджикистана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, а также премьер-министр Армении — обсудили на встрече ситуацию в афганской провинции Панджшер. Как сообщалось ранее, «Талибан» взял в осаду силы сопротивления этой единственной неподконтрольной ему провинции. Представители сопротивления ответили, что готовы противостоять талибам, и призвали начать серьезные переговоры.
«Мы призываем к прекращению этого противостояния, налаживанию внутриафганского диалога и выстраиванию государственной власти в Афганистане с учетом интересов всех национальностей, там проживающих, и всех обществ. Конфронтация, которая сейчас намечается между северными провинциями и „Талибаном“, может иметь самые тяжелые последствия и для афганского народа, и в целом для региона. Нужно сделать все, чтобы избежать этого противостояния», — подчеркнул он.
В ходе сессии государства-члены подчеркнули важность восстановления государственной власти в Афганистане путем инклюзивного мирного диалога с учетом интересов всех общественных, политических, этнических и конфессиональных групп страны.
В ходе сессии было отмечено, что политический режим в Афганистане должен опираться на свободном волеизъявлении всего афганского народа. «Строгий учет, гарантирование и защита социально-политических интересов всех слоев общества имеет жизненно важное значение для устойчивости любого правительства Афганистана», — к такому мнению пришли лидеры ОДКБ.
Государства-члены ОДКБ договорились приложить дополнительные усилия для развития сотрудничества в противодействии исходящим с территории Афганистана вызовам и угрозам с учетом увеличивающегося присутствия боевиков международных террористических организаций в Афганистане, «которые используют эту страну в качестве запасной площадки для создания опорных пунктов для дальнейшей деятельности и своей экспансии».
Лара Фаргулина
Какая нужная и полезная это организация — ОДКБ! Призывает сдаваться на милость террористам! Да и в облаках витают, если на самом деле считают, что “политический режим в Афганистане будет опираться на свободном волеизъявлении всего афганского народа“.
Doniyor Baxtiyor Madatov
@Лара Фаргулина, Узбекистан не признаёт организацию Талибан террористической.
gera g
ОДКБ за ково вобщем так и не понел ? В Шахматной доске ? Чей ход ?
Doniyor Baxtiyor Madatov
@gera g, ОДКБ за прекращение бессмысленного кровопролития. У Северного альянса нет никаких шансов на победу, но активные боевые действия приведут к большим потерям с обеих сторон.
Alex Alex
ОДКБ призывает не противостоять террористам. Как классно. А если они захватят Узбекистан? Тоже будут призывать не сопротивляться им?
Артём Салихов
Весьма прагматичное заявление. Неизвестно, сумеет ли Панджшер свергнуть власть Талибана или хотя бы успешно противостоять. Конечно, лучше пусть будут они, чем талибы. Но с другой стороны — нужен мир в этой многострадальной стране
john smart
не зря американцы обвиняли путина в помощи талибам. Мда..