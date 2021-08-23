Instagram
СПЕЦПРОЕКТ PAYME
Школьный рюкзак 2021-2022: как собрать и где покупать
До начала первой школьной четверти осталось меньше месяца. В подборке магазинов Ташкента от Payme можно ознакомиться с ценами и фото необходимых для школы товаров.
СПЕЦПРОЕКТ PAYME

Школьный рюкзак 2021-2022: как собрать и где покупать
До начала первой школьной четверти осталось меньше месяца. В подборке магазинов Ташкента от Payme можно ознакомиться с ценами и фото необходимых для школы товаров.
Начало нового учебного года уже совсем скоро. Для многих, кто к нему готовится, этот момент остается волнительным и вдохновляющим. Поэтому Payme представил подборку из 11 магазинов Ташкента, где можно собрать школьный рюкзак.

К каждому магазину прилагается таблица минимальных цен, а также ориентировочная стоимость полного набора для учащихся разных классов — для младшей, средней и старшей школы.

Многие все еще ждут сборов и получения списков с необходимыми принадлежностями, поэтому раз в неделю информация будет обновляться.
Beta.uz
от 278 530 сумов
1-4 класс
от 202 505 сумов
5-8 класс
от 136 530 сумов
9-11 класс
Смотреть таблицу с ценами
Нажав на точку, можно увидеть цену товара.
15 295
24 610
43 125
31 970
155 250
9 315
19 090
12 650
14 375
2 760
15 590
13 390
14 990
2 190
22 990
от 1 290
1 790
3 490
от 390
4 490
8 890
от 1 490
20 010
58 535
от 5 980
от 5 980
58 535
от 5 980
690
20 240
13 685
3 795
6 670
29 210
15 755
46 575
4 025
12 650
7 475
Bulavka.uz
от 337 760 сумов
1-4 класс
от 228 210 сумов
5-8 класс
от 136 310 сумов
9-11 класс
Смотреть таблицу с ценами
Нажав на точку, можно увидеть цену товара.
4 090
1 900
31 300
30 400
16 300
6 300
3 900
4 100
9 100
8 200
7 600
47 100
4 100
17 300
15 300
9 700
13 300
1 200
16 600
7 000
9 100
от 1 700
18 200
89 900
от 5 000
5 300
26 600
5 600
89 900
2 900
9 100
Erich Krause
от 183 550 сумов
1-4 класс
от 92 650 сумов
5-8 класс
от 86 850 сумов
9-11 класс
Смотреть таблицу с ценами
Нажав на точку, можно увидеть цену товара.
4 090
1 900
7 800
2 050
2 050
6 300
3 900
4 100
5 050
8 200
9 000
18 590
6 590
23 700
10 800
15 300
27 700
8 200
1 200
10 000
12 613
14 300
11 400
12 900
13 050
22 100
Home Market
от 249 100 сумов
1-4 класс
от 178 700 сумов
5-8 класс
от 112 600 сумов
9-11 класс
Смотреть таблицу с ценами
Нажмите на точку, чтобы увидеть цену товара.
Наведите на точку, чтобы увидеть цену товара.
4 090
7 890
11 990
14 990
12 900
29 900
9 500
24 900
37 900
11 500
34 900
18 590
6 590
15 590
13 390
14 990
2 190
22 990
от 1 290
1 790
3 490
от 390
4 490
8 890
от 1 490
3 890
22 200
5 900
9 200
13 900
15 500
13 900
28 900
10 500
16 200
3 900
от 1 700
9 900
5 200
от 600
от 490
9 200
от 12 900
39 900
3 900
38 900