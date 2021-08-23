Школьный рюкзак 2021-2022: как собрать и где покупать

Начало нового учебного года уже совсем скоро. Для многих, кто к нему готовится, этот момент остается волнительным и вдохновляющим. Поэтому Payme представил подборку из 11 магазинов Ташкента, где можно собрать школьный рюкзак.



К каждому магазину прилагается таблица минимальных цен, а также ориентировочная стоимость полного набора для учащихся разных классов — для младшей, средней и старшей школы.



Многие все еще ждут сборов и получения списков с необходимыми принадлежностями, поэтому раз в неделю информация будет обновляться.