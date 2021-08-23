Пресс-служба Генеральной прокуратуры объявила об окончании служебной проверки, назначенной по факту сообщений о принудительном труде в доме районного прокурора в Андижанской области.
В первой половине августа «Газета.uz» писала о привлечении сотрудников управления благоустройства к работе в собственном доме прокурора Кургантепинского района Сардора Режаббоева. Тогда в областной прокуратуре заявили, что их никто не принуждал, сотрудники работали «по собственному желанию».
Тем не менее, приказом генерального прокурора от 23 августа Сардор Режаббоев, работавший прокурором района с 12 июня 2018 года, «в качестве дисциплинарного наказания» был освобождён от должности, говорится в сообщении ведомства.
Gani
надо бы с припиской “без права занимать гос посты“.
Сергей Сергей
Ух ты, как это так?
Мухтар Газиев
Просто уволили и всё что ли?
Несправедливое и слишком мягкое наказание.
Indira Iskandarova
Думаю, лучше расспросились представителей ободонлаштириш в оранжевой одежке о том у кого дома они НЕ работали. Нет, таких чиновников, кто не эксплуатирует этих беных рабочих. Они вынуждены идти и работать, чтобы не потерять работу.
Я их раз в месяц зову привести в попядок мой палисадник. Берут они 30.000 сум на человека за полдня работы. Копейки, но даже эти копейки чиновники им не платят, когда зовут их к себе домой.
ShuheR ShuheR
Ну все, ждите повышения
Islam Djamalov
скоро его имя всплывет где-то в другом ведомстве..