Пресс-служба Генеральной прокуратуры объявила об окончании служебной проверки, назначенной по факту сообщений о принудительном труде в доме районного прокурора в Андижанской области.

В первой половине августа «Газета.uz» писала о привлечении сотрудников управления благоустройства к работе в собственном доме прокурора Кургантепинского района Сардора Режаббоева. Тогда в областной прокуратуре заявили, что их никто не принуждал, сотрудники работали «по собственному желанию».

Тем не менее, приказом генерального прокурора от 23 августа Сардор Режаббоев, работавший прокурором района с 12 июня 2018 года, «в качестве дисциплинарного наказания» был освобождён от должности, говорится в сообщении ведомства.