Юрист и блогер Зафарбек Солижонов сообщил в своём Telegram-канале, что в одной из школ Узбекистана якобы в принудительном порядке собираются подписи в поддержку возможного кандидата в президенты от партии «Миллий тикланиш» вице-спикера Законодательной палаты Алишера Кадирова.

В опубликованной информации отмечается, что «лидеры в хокимиятах требуют от агитаторов в школах ходить по домам и призывать жителей голосовать за Алишера Кадирова». В другом посте указано, что школьных преподавателей заставляют подписывать подписные листы.

Фото: Zafarbek Solijonov / Telegram.

Сообщение прокомментировал сам депутат и указал, что при сборе подписей не должно быть принуждения.

«При сборе подписей в поддержку кандидатов в президенты не должно быть принуждения. Ваша подпись — ваше право. Не позволяйте принуждать вас», — написал Алишер Кадиров.

Он указал, что будет установлено, в какой школе произошли вышеназванные случаи, и в случае подтверждения данные подписные листы будут исключены из общего списка. Депутат также заявил, что информацию о принуждении со стороны активистов партии «Миллий тикланиш» можно отправить на его личный Telegram-бот @alisherqodirov_bot.

«На службе народу мы будем опираться на искренних и преданных сторонников. Мы — сторонники открытой и прозрачной конкуренции», — добавил вице-спикер нижней палаты парламента.

В начале августа стало известно, что партия «Миллий тикланиш» планирует выдвинуть кандидатом в президенты на грядущих выборах своего лидера Алишера Кадирова.