Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 23 августа принял участие в качестве приглашенного гостя во внеочередной сессии Организации договора о коллективной безопасности в формате видеоконференции, посвященной ситуации в Афганистане, сообщила пресс-служба президента.

Глава государства информировал участников встречи о мероприятиях по содействию обеспечению региональной безопасности, включая надежную охрану и защиту государственной границы с Афганистаном, говорится в сообщении.

Лидер страны с удовлетворением отметил налаженное плодотворное взаимодействие и оперативный обмен информацией с причастными структурами государств региона по афганскому направлению.

По итогам саммита достигнута договоренность о продолжении совместных консультаций и регулярного обмена информацией по ситуации в регионе.