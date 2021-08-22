Утром 22 августа в возрасте 79 лет ушёл из жизни член Сената от Ферганской области, заместитель начальника Ферганского областного управления по поддержке махалли и семьи Топиболди Холдаров, сообщила пресс-служба областного хокимията.

Причиной смерти называется хроническая сердечная и почечной недостаточно. Он проходил лечение в Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи в Ташкенте.

Похороны сенатора пройдут в его дома в махалле «Тинчлик» села Ëшларобод в Ферганском районе.

Топиболди Холдаров (1942 года рождения) работал на различных должностях в сфере печати и торговле области. С 2000 по 2009 год был председателем Ферганского районного отделения фонда «Нуроний», с 2009 по 2020 год был председателем Ферганского областного отделения фонда «Нуроний».

В Сенате входил в Комитет по вопросам женщин и гендерного равенства. На сайте верхней палате парламента опубликована только одна его статья.

В 2016 году награжден орденом «Мехнат шухрати».