Посольство Германии в Ташкенте сообщило о закрытии своего визового отдела до дальнейшего уведомления. Дипломатическое представительство связало это «с нынешней особой внешнеполитической ситуацией».

Приёмы на собеседование в посольстве, особенно для подачи заявления на получение визы, отменяются с немедленным вступлением в силу.

«Новая публикация последует в должное время с возможностью назначения новой встречи. Пожалуйста, воздержитесь от дальнейших запросов. На запросы по этому поводу посольство в данное время ответить не может», — говорится в сообщении.

Фото: Bundeswehr im Einsatz / Twitter.

Германия в настоящее время продолжает эвакуацию своих граждан и афганских беженцев из Кабула через Узбекистан. С 19 августа Узбекистан выделил терминал столичного аэропорта для обеспечения бесперебойной эвакуации граждан Германии, других стран Европейского союза, а также Афганистана, которые будут отправляться из Кабула транзитом через Ташкент.