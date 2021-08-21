«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет подборку рецептов вкусных кишей на любой вкус.
Сырно-творожный киш
Этот незамысловатый киш можно подавать теплым и холодным. Он хорошо дополнит утреннюю чашку кофе.
Киш с курицей и томатами
Хороший вариант угощения к приходу гостей или перекуса на пикнике. Это универсальный рецепт: вместо курицы может быть индейка или рыба.
Киш с овощами
Этот овощной киш — настоящий праздник красок: красный перец, желтая кукуруза, зелёная брокколи и аппетитное золотистое тесто.
Киш по рецепту Джейми Оливера
Очень простой рецепт киша с индейкой. Пирог получается нежным и вкусным.
Киш с тунцом и шпинатом
Этот ароматный и сочный киш — хороший вариант для сытного завтрака.