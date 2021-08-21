Сады Темуридов и зелёное прошлое Ташкента

Проблема озеленения и дефицита зелёных зон – главная боль последних лет для жителей столицы и регионов. Благодаря активистам и СМИ об этом стали говорить громче. Мораторий на вырубку ценных пород деревьев, введённый в конце 2019 год, стал не первой, но самой серьёзной мерой в защиту флоры независимого Узбекистана. Но как показывает практика, остановить жужжание бензопил не так просто.
В июне сообщалось, что за время моратория Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды отклонил
заявки на вырубку более 182 тысяч деревьев. Всего поступило запросов на вырубку 260 тысяч растений. Значит, порядка 78 тысяч деревьев мы всё-таки потеряли. Сколько в связи с болезнями растений, а сколько в угоду строительства с условием «компенсации» – нам не сообщают.
Меж тем в столице и других городах наблюдается острый дефицит парков. И пока взрослое население страны помнит родные земли зелёными, для нового поколения пыль и аномальная жара, от которой можно спастись лишь в кондиционируемых помещениях, могут стать новой реальностью и разновидностью нормы.
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