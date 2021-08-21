Сады Темуридов и зелёное прошлое Ташкента

Таким образом, во времена правления Амира Темура и Темуридов садово-парковое искусство в Средней Азии достигло своего апогея. Его традиции в последующие века были продолжены в зодчестве Мавераннахра, Афганистана и Индии, Ирана и Турции. Влияние садово-паркового искусства Темуридского периода прослеживается в парках и цветниках Франции и Голландии начиная с XVI века. Прослеживаются параллели между садово-парковым искусством Мавераннахра и Китая в XV веке.



Такой пример отношения к общественным зелёным зонам показывает нам история самого популярного в нашей государственной идеологии периода – эпохи Амира Темура и Темуридов.



Только в Самарканде по повелению Амира Темура было создано как минимум 11 садово-парковых комплексов, доступных простым горожанам. Какой хоким Узбекистана может похвастаться аналогичным свершением на подвластной ему территории? И это при том, что в средневековье, в доиндустриальную эпоху, проблема загрязнения воздуха не стояла так остро, как стоит перед современными узбекистанцами. Но складывается стойкое ощущение, что в те времена люди гораздо больше ценили красоту природы и её дары, чем сегодня.