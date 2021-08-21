На сегодняшний день местные хокимияты в связи со сносом зданий и сооружений задолжали перед обратившимися 349 предпринимателями Узбекистана 123 млрд сумов. Об этом сообщил президент Шавкат Мирзиёев на встрече с предпринимателями в пятницу, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

«Предупреждаю хокимов всех областей: до 1 сентября текущего года все расчеты с обратившимися предпринимателями должны быть завершены, не должно остаться ни одного сума задолженности», — заявил глава государства.

В феврале в Генеральной прокуратуре сообщили, что владельцы снесённого имущества получили лишь 45% компенсации в 2020 году. Больше всего незаконных решений о сносах было принято в Андижанской области, а по количеству невыплаченной компенсации лидирует Ташкент.

В конце декабря хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев пообещал, что все компенсации за снесённую недвижимость будут выплачены до конца 2021 года. Тогда же депутат Расул Кушербаев заявил, что «вопрос сносов продолжит оставаться самой большой головной болью в ближайшие годы».

Ранее в Земельный кодекс был внесён новый порядок изъятия земельных участков для государственных и общественных нужд. Теперь решение об изъятии земли принимают кенгаши народных депутатов после обсуждения с собственниками, а снос возможен только после полной выплаты компенсации за недвижимость.