Президент Шавкат Мирзиёев в ходе открытого диалога с предпринимателями в пятницу высказался о снижении процентных ставок по кредитам, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

«Если мы искусственно снизим процентные ставки по кредитам, баланс на денежном рынке будет нарушен. Поэтому нельзя забывать о макроэкономической стабильности, думая о выдаче дешёвого кредита экономике. Без стабильности мы не сможем достичь наших целей по экономическому росту», — сказал он.

Глава государства отметил, что будет продолжена работа, направленная на снижение инфляции, которая напрямую влияет на процентные ставки, и полный переход банковского кредитования на рыночные механизмы.

«Чтобы работать по принципам современного рынка, банки в регионах создают проектные фабрики и бизнес-центры, привлекая иностранных специалистов. Эти центры помогают предпринимателям, особенно молодёжи, претворять свои идеи в жизнь, разрабатывать бизнес-планы, собирать средства и помогают им во всей цепочке бизнес-процесса», — заявил президент.

Шавкат Мирзиёев сообщил о планах снизить инфляцию до 10% в этом году и до 5% в течение следующих двух лет.

«Это, конечно, позволит снизить ставки по кредитам до приемлемых уровней и продлить их сроки», — считает он.

Напомним, Центральный банк поставил цель достичь уровня инфляции в 10% в 2021 году и 5% в 2023 году. Регулятор ранее объяснял выбор этого таргета и возможные последствия при инфляции выше и ниже 5%.

Отметим, что в январе-июле инфляция достигла 4,2% при среднемесячном значении в 0,6%.

На этой встрече президент также анонсировал создание при Минфине компании по управлению валютным риском. Кредиты предпринимателей в иностранной валюте на 1 млрд долларов будут переведены в национальную валюту. Эти и другие меры позволят снизить процентные ставки по кредитам минимум на 5%, а повышение курса доллара не вызовет дополнительных проблем для предпринимателя, отметил глава страны.