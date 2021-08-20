Встречаются случаи, когда женщинам и мужчинам трудно завести детей. Фармацевтическая компания Dora Line помогает им в этом в проекте по консультации семей plan-baby.uz.

Dora Line была основана в 2015 году и специализируется на производстве витаминов и минералов. На данный момент фармацевтическая клиника выпускает около 30 продуктов, среди которых не только препарат для улучшения работы репродуктивной системы, но и различные витамины и минералы, спрос на которые вырос во время карантина.

«Семьям, планирующим рождение ребенка, мы предоставляем бесплатные консультации, в том числе бесплатную доставку наших препаратов. Благодаря препаратам более тысячи семей ощутили радость отцовства и материнства. Кроме того, мы дистанционно сотрудничаем с 40 квалифицированными специалистами, урологами, гинекологами и медконсультантами», — рассказал о деятельности компании Фарход Сафаров, руководитель Dora Line.





С 2019 года препараты пользуются большой популярностью не только на внутреннем рынке, но и на внешнем. Сегодня эти лекарства получили более 1 200 семей, которым посчастливилось стать родителями. «Маммолин» и «Сперолин» увеличивают шансы забеременеть, обогащают организм необходимыми витаминами, минералами и аминокислотами, а также помогают ребенку родиться здоровым. Бесплатную консультацию можно получить, заполнив анкету на сайте.

«Есть некоторые женщины, которые не могут забеременеть из-за недостатка нужных микро- и макроэлементов. А наш препарат „Маммолин“ восполняет дефицит этих элементов, что увеличивает шансы забеременеть. Препарат „Сперолин“, предназначенный для мужчин, улучшает качество и количество семени, что в конечном итоге влияет на функцию деторождения», — объяснила назначение препаратов акушер-гинеколог Наргиза Абдукаххорова.

«В современной жизни наблюдается избыток химикатов, неправильное питание, беспорядочный прием лекарств, в том числе появление различных кист. И бесплодие остается на прежнем уровне, не сокращается. Нужно обращать внимание еще на индивидуальную непереносимость препаратов. Препарат подбирается каждому пациенту индивидуально», — рассказала о причинах бесплодия Наргиза Абдукаххорова.

С 17 августа по 17 сентября PlanBaby разыгрывает тур в Шарм-эль-Шейх на двоих. Приобретая препараты «Сперолин» или «Маммолин», можно стать участником розыгрыша. Каждая коробка — один шанс.

Розыгрыш состоится в прямом эфире в Instagram. Вручение приза состоится 18 сентября в офисе Dora Line по адресу: Юнусабадский р-н, ул. Ниязбек 1.

Подробнее об условиях розыгрыша можно узнать на сайте.

Свидетельство об аккредитации: № UZ.AMT.07.MAI.931 от 09.06. 2015 г.

Регистрационный номер: UZ.SMT.01.351.2443185.

Товар не является лекарственным средством. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.

Телефоны для консультаций: (+998) 94−211−10−03, (+998) 94−211−10−17, (+998) 94−211−03−01, (+998) 94−211−77−17, (+998) 90−011−23−32.

Сайт: plan-baby.uz

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