Центральный банк Узбекистана планирует выпустить в обращение банкноты 5000 сумов и 10 тысяч сумов новых образцов. Вопрос об их вводе был рассмотрен на заседании Кенгаша Сената Олий Мажлиса, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Ожидается, что сенаторы утвердят обновлённые образцы банкнот на пленарном заседании 26 августа.

Как уточнили «Газете.uz» в пресс-службе Центробанка, новый дизайн купюр разрабатывался самим регулятором.

ЦБ выпустил 5-тысячную банкноту в июне 2013 года и 10-тысячную — в марте 2017 года.