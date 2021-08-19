Государственный комитет по оборонной промышленности Узбекистана намерен привлечь китайские технологии в совместные проекты, сообщила пресс-служба ведомства.

Сейчас в Ташкенте находится делегация Главного управления развития вооружения и военной техники Центрального военного совета КНР.

В ходе визита официальные лица Узбекистана и Китая обсудят существующие и будущие проекты сотрудничества в области вооружений, военной техники и технологий, сроки их реализации и планомерное развитие сотрудничества, говорится в сообщении.

Китайской делегации уже была представлена продукция военного и двойного назначения, производимая предприятиями оборонно-промышленного комплекса Узбекистана.