Первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев высказался о ситуации в Афганистане на конференции «Взаимосвязь Центральной и Южной Азии: предпосылки, перспективы, геостратегическое значение» в среду в Ташкенте.

Мир в Афганистане непосредственно соответствует национальным интересам Узбекистана, повторил он слова президента Шавката Мирзиёева.

По словам Садыка Сафаева, реализация крупных региональных проектов, связывающих Афганистан с региональными и мировыми рынками, рост экономики и благосостояния народа этой страны снизят потенциал войны, поэтому не нужно откладывать эти проекты «на неизвестное будущее».

«Если есть намерение установить мир в Афганистане, я считаю, что международное сообщество не должно повторить ошибок 20-летней давности, игнорируя Афганистан и оставляя его, таким образом, экстремистским силам. Народ Афганистана должен сформировать правительство, охватывающее все силы, и создать основу для развития этой многострадальной нации. Думаю, что экономическое развитие — это основной путь», — сказал Садык Сафаев.

Напомним, 16 августа, движение «Талибан» объявило, что война в Афганистане закончена. В ближайшее время прояснится новая форма правления. Накануне талибы дали первую пресс-конференцию после прихода к власти в Афганистане. Представитель движения Забихулла Муджахид заверил, что талибы хотят жить мирно и не позволят использовать территорию страны для угроз другим государствам.

«Талибан» ранее также контролировал большую часть территории страны в 1996—2001 годах. Тогда самопровозглашенный Исламский эмират Афганистана признали лишь малое количество стран.

В конце июня министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов отмечал, Узбекистан «не может принять то, что было в Афганистане в 1990-е годы», говоря об Исламском эмирата Афганистана «Талибана». Но в то же время он признал, что эта проблема должна решаться на основе взаимного компромисса между действующим правительством и военной оппозицией — «Талибаном» и другими. Министр заявил, что в политической системе «должны быть серьёзные элементы исламских правил», но также указал на «демократически достижения» страны.