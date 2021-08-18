Электронные решения давно и прочно вошли в жизнь каждого человека — жизнь без смартфонов, интернета, телевидения немыслима. Однако, чтобы с комфортом пользоваться услугами, их нужно вовремя оплачивать.

Многие привыкли оплачивать телефон и коммунальные услуги в давно знакомых пунктах PAYNET. Список предоставляемых услуг регулярно растет. Теперь в точках приема платежей можно не только произвести оплату телефона, интернета, коммунальных и государственных услуг, но и пополнить счет пластиковой карты или снять с нее наличные, отправить наличные в любую точку Узбекистана, пополнить валютную карту.

PAYNET рассказал о некоторых новых услугах для населения, а также о том, как увеличить свой доход вместе с PAYNET.

Пополнение сумовой карты в ближайшем пункте PAYNET

Если вам нужно пополнить сумовую карту наличными деньгами в выходной или вечернее время, когда банки уже закрыты, можно обратиться в точку PAYNET и буквально за минуту пополнить пластиковую карту наличными.





Снятие наличных с сумовой карты в любом пункте PAYNET

Поиск ближайшего работающего банкомата для снятия денег — задача, знакомая большинству владельцев пластиковых карт. И если в городах или густонаселенных районных центрах она еще осуществима, то за городом все намного сложнее.





Теперь снять деньги с пластиковой карты можно в любом из 21 тысячи пунктов приема оплаты PAYNET по всему Узбекистану.

Наличные денежные переводы по Узбекистану с PAYNET





Иногда нужно срочно помочь близкому человеку, который находится в другом городе. И если у него нет пластиковой карты, то это затруднительно, ведь наличные быстро не передашь. В таком случае можно обратиться в пункт PAYNET и буквально за минуту перевести необходимую сумму в любую точку Узбекистана.





Пополнение валютной карты VISA или Mastercard в любом пункте PAYNET

Многие пользуются зарубежными сервисами или заказывают товары на сайтах. Для таких заказов необходима пластиковая карта VISA или Mastercard. Теперь пополнить баланс карты VISA и Mastercard можно даже наличными сумами в любом пункте приема платежей PAYNET в режиме 24/7. Пополнение доступно для карт, выпущенных отечественными и зарубежными банками.





Как зарабатывать с PAYNET

Если вы хотите получать дополнительный заработок, то стоит открыть собственный пункт приема платежей PAYNET и начать свой бизнес. Подать онлайн-заявку и стать агентом можно в течение 30 минут. Принимать платежи можно как с компьютера, так и со смартфона или мобильного POS-терминала, которые заменят компьютер.

Сегодня уже более 21 тысячи партнеров PAYNET развивают свой бизнес по всему Узбекистану. Пункт PAYNET можно совместить со своим магазином, заведением общепита или другим бизнесом.

Компания PAYNET приглашает к сотрудничеству. Стать агентом можно, заполнив онлайн-форму регистрации на сайте или с помощью приложения PAYNET Mobile Flagship.

Получить подробную информацию можно по телефону: (+998) 71−202−07−07.

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