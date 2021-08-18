Жилой комплекс Assalom Sohil сообщил о старте продаж домов в новых корпусах. И вместе с этой новостью Golden House объявляет потрясающую акцию: первым 10 покупателям квартир дарится скидка в 10%.

Помимо постоянных акций и бонусов от девелопера, покупателей могут порадовать цены на квартиры в гостеприимном комплексе — и без скидок более, чем приятные. Так, однокомнатная квартира в Assalom Sohil стоит от 241 000 000 сумов, двухкомнатная — от 325 650 000, а трехкомнатная — от 445 206 000 сумов.

ЖК Assalom Sohil сформирован как самостоятельный район со всей необходимой инфраструктурой. Здесь есть все: от современного детского сада с танцевальными и спортивными зонами до торгово-развлекательного центра в шесть гектар. Он расположился в юго-восточной части Ташкента в Яшнабадском районе вдоль ул. Фергана йули. Локация порадует жителей наличием набережной, а значит и возможностью для уютных вечерних прогулок на свежем воздухе.





Заботясь о безопасности клиентов, девелопер возводит надежные конструкции, используя исключительно современные тенденции строительства. Железобетонные многослойные панели с энергосберегающей системой оснащены трехслойной фасадной панелью. Фасад включает в себя три уровня: несущую панель, утеплитель и облицовочную панель. Они помогают сохранять прохладу летом и тепло — зимой.

Одна из фишек жилого комплекса — крупный ТРЦ Sohil Marine. Расположившись на большой территории, ТРЦ сможет принимать 150 тысяч жителей и гостей столицы. Любителей шопинга будут притягивать магазины и бутики, а для ценителей веселого времяпрепровождения авторы готовят развлекательно-образовательный кластер. Постройка выполнена в притягательном стиле. Она может стать одним из любимых и часто посещаемых мест жителей жилого комплекса. А еще центр порадует спортивной зоной с возможностью играть в футбол, баскетбол, теннис и проводить время активно в воркаут-зоне.

Концепция «город в городе» делает акцент на гармоничном обустройстве территории. Так, жителей Assalom Sohil будет окружать свежее озелененное пространство, вдохновляющее на счастливую жизнь. А для детей обустроены яркие и безопасные игровые площадки с различными развлекательными составляющими.

Жителей порадует и укомплектованный кухонный гарнитур производства компании Binket Group, идущий в подарок при покупке квартиры. Главное помещение в любом доме уже оснащено газовой плитой, вытяжкой, варочной панелью и многим другим.





Авторы предусмотрели все нюансы пространства и создали проект, в котором каждый метр станет функциональным и полезным. Стоит совершить выгодную покупку с Assalom Sohil.

Адрес офиса продаж ЖК Assalom Sohil: Яшнабадский р-н, ул. Фергана йули.

Адрес центрального офиса продаж Golden House: Мирзо-Улугбекский р-н, улица Осиё, 3.

Call-центр: (+998) 78−150−11−11.

Сайт: gh.uz/sohil

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Instagram: @assalom_gh

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