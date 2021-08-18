РГПУ им. Герцена продолжает набор на 2021−2022 учебный год. Документы можно подать до 21 августа. Обучение проходит на русском языке.

Набор открыт на следующие программы бакалавриата:

Педагогическое образование;

Психолого-педагогическое образование;

Специальное дефектологическое образование;

Психология;

Лингвистика.





Педагогическое образование

Обучение по данной программе ведется по направлению «Дополнительное художественно-эстетическое образование детей».

В рамках реализации программы широко используются эвристические, креативные технологии обучения, арт-технологии, электронные образовательные ресурсы, видео- и аудиотехнологии, интернет-ресурсы, технологии проектной работы, передовой педагогический опыт петербургской системы дополнительного образования.

Выпускники программы смогут стать педагогами дополнительного образования в государственных и частных школах, детских садах.

Психолого-педагогическое образование

Эта программа имеет два направления:

Дошкольное образование;

Детская психология.

По итогам обучения выпускник сможет работать воспитателем, педагогом-организатором, педагогом дополнительного образования.

Занятия ведут преподаватели кафедры дошкольной педагогики — одной из старейших в РГПУ им. А. И. Герцена.

Специальное дефектологическое образование

Данная программа включает в себя следующие направления:

Сурдопедагогика;

Тифлопедагогика;

Олигофренопедагогика.

Выпускники смогут построить карьеру учителя-дефектолога, сурдопедагога, реабилитолога, преподавателя по обучению шрифту Брайля, работать с детьми с нарушениями слуха, зрения или развития и быть востребованными во всех специализированных образовательных учреждениях.

Студенты получат реальную возможность участвовать в формировании своей программы обучения.

Психология

Обучение по этой программе ведется по направлению «Психология человека и социального взаимодействия».

Студенты программы получат навыки, которые помогут им реализовать себя в сфере обучения, бизнеса и многих других. Выпускник может работать психологом, помощником психолога, тьютором, бизнес-тренером, сотрудником HR-департамента.

Лингвистика

Преподавание по этой программе ведется по направлению «Теория и методика преподавания русского языка как иностранного и межкультурная коммуникация».

С этим образованием выпускник сможет начать карьеру педагога русского языка как иностранного. Преподают ведущие специалисты в области русистики, педагоги-практики, эксперты международного уровня в области языковой интеграции, обучения видам речевой деятельности и межкультурной коммуникации.





Подать документы на поступление можно на сайте филиала или по адресу: Яккасарайский р-н, ул. Юсуфа Хос Хожиба, 64.

График работы: будние дни с 9:00 до 18:00.

Телефон: (+998) 99−115−28−77.

Чтобы узнать больше о программах и условиях поступления, можно написать в Telegram: (+998) 99−115−28−77.

E-mail: herzenuz@gmail.com

Telegram-канал: t.me/herzenuz

Telegram-чат: t.me/joinchat/Zkhk4__Olv40NDRi

На правах рекламы.