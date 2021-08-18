РГПУ им. Герцена продолжает набор на 2021−2022 учебный год. Документы можно подать до 21 августа. Обучение проходит на русском языке.
Набор открыт на следующие программы бакалавриата:
- Педагогическое образование;
- Психолого-педагогическое образование;
- Специальное дефектологическое образование;
- Психология;
- Лингвистика.
Педагогическое образование
Обучение по данной программе ведется по направлению «Дополнительное художественно-эстетическое образование детей».
В рамках реализации программы широко используются эвристические, креативные технологии обучения, арт-технологии, электронные образовательные ресурсы, видео- и аудиотехнологии, интернет-ресурсы, технологии проектной работы, передовой педагогический опыт петербургской системы дополнительного образования.
Выпускники программы смогут стать педагогами дополнительного образования в государственных и частных школах, детских садах.
Психолого-педагогическое образование
Эта программа имеет два направления:
- Дошкольное образование;
- Детская психология.
По итогам обучения выпускник сможет работать воспитателем, педагогом-организатором, педагогом дополнительного образования.
Занятия ведут преподаватели кафедры дошкольной педагогики — одной из старейших в РГПУ им. А. И. Герцена.
Специальное дефектологическое образование
Данная программа включает в себя следующие направления:
- Сурдопедагогика;
- Тифлопедагогика;
- Олигофренопедагогика.
Выпускники смогут построить карьеру учителя-дефектолога, сурдопедагога, реабилитолога, преподавателя по обучению шрифту Брайля, работать с детьми с нарушениями слуха, зрения или развития и быть востребованными во всех специализированных образовательных учреждениях.
Студенты получат реальную возможность участвовать в формировании своей программы обучения.
Психология
Обучение по этой программе ведется по направлению «Психология человека и социального взаимодействия».
Студенты программы получат навыки, которые помогут им реализовать себя в сфере обучения, бизнеса и многих других. Выпускник может работать психологом, помощником психолога, тьютором, бизнес-тренером, сотрудником HR-департамента.
Лингвистика
Преподавание по этой программе ведется по направлению «Теория и методика преподавания русского языка как иностранного и межкультурная коммуникация».
С этим образованием выпускник сможет начать карьеру педагога русского языка как иностранного. Преподают ведущие специалисты в области русистики, педагоги-практики, эксперты международного уровня в области языковой интеграции, обучения видам речевой деятельности и межкультурной коммуникации.
Подать документы на поступление можно на сайте филиала или по адресу: Яккасарайский р-н, ул. Юсуфа Хос Хожиба, 64.
График работы: будние дни с 9:00 до 18:00.
Телефон: (+998) 99−115−28−77.
Чтобы узнать больше о программах и условиях поступления, можно написать в Telegram: (+998) 99−115−28−77.
E-mail: herzenuz@gmail.com
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