Народно-демократическая партия Узбекистана, реагируя на статью издания Rost24.uz, заявила, что вход на территорию делового комплекса Tashkent City должен быть бесплатным.

Автор статьи Хулкар Муртазоева называет Tashkent City «государством в городе», на которое не распространяются принятые в Узбекистане законы. Например, во время карантинных ограничений, в рамках которых общепиту было запрещено работать после 20:00 и принимать посетителей в закрытых помещениях, некоторые кафе и рестораны на территории комплекса не соблюдали эти требования.

Но вместо привлечения к ответственности правонарушителей с 10 августа общепиту разрешили работать после 20:00 и в закрытых помещения при достаточном уровне вакцинации работников заведений. Журналистка посчитала это «влиянием маленького „государства“ на площади 80 га на законы большой республики».

Хулкар Муртазоева отмечает, что административно-территориальное управление Tashkent City по своей системе напоминает Ватикан в Риме, но с единственной разницей в том, что вход в Ватикан бесплатный.

В статье указывается, что проект Tashkent City получил налоговые льготы и преференции в рамках постановления президента. За предоставленные привилегии граждане Узбекистана должны иметь право на бесплатный доступ к территории.

Народно-демократическая партия отметила, что эта тема вызвала различные мнения и посты. «Одни говорят, что узбекское общество сталкивается с социальным расслоением, другие критикуют произвол богатых, третьи говорят, что нет необходимости строить проекты, где применяются особые правила», — говорится в сообщении.

В партии заявили, что поднятая проблема подчёркивает «искусственное социальное и имущественное расслоение в обществе». Фракция НДПУ выступила против расслоения в обществе, что также отмечается в программных целях партии.

НДПУ цитирует статью 18 Конституции:

«Все граждане Республики Узбекистан имеют одинаковые права и свободы и равны перед законом без различия пола, расы, национальности, языка, религии, социального происхождения, убеждений, личного и общественного положения.

Льготы могут быть установлены только законом и должны соответствовать принципам социальной справедливости".

Статья 20 Конституции гласит, что «осуществление прав и свобод гражданином не должно нарушать законных интересов, прав и свобод других лиц, государства и общества».

«Мы считаем, что платный вход на территорию Tashkent City противоречит этим принципам. Такое расслоение негативно сказывается на настроении граждан», — отметили в партии.

НДПУ указали, что для сохранения стабильности в обществе необходимо оперативно решать социальные проблемы, которые могут вызвать социальную напряженность.

«В Узбекистане дифференциация по финансовым характеристикам, а также определенным льготам недопустимо. Поэтому вход в Tashkent City должен быть бесплатным», — говорится в сообщении.

C 17 декабря 2020 года вход в Tashkent City стал платным — от 5 до 20 тысяч сумов. Изначально сообщилось, что плата введена на время Новогодних праздников до 10 января 2021 года, но она сохранилась и после этого срока.

Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев заявил, что обслуживание парка Tashkent City обходится в 900 млн сумов в месяц. По его словам, на его содержание не выделяются средства из госбюджета. Градоначальник тогда посчитал, что «актуальным» решением в этой ситуации является вариант с самообеспечением.

Кроме того, в июне предприниматель Мурад Назаров объяснил отсутствие разрешений организаций в сфере строительства по проекту небоскрёба Nest One тем, что территория Tashkent City считается специальной. В дирекции делового центра назвали его слова «неверными и необоснованными». Ситуацию также прокомментировал министр юстиции Русланбек Давлетов.