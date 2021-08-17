Министерство иностранных дел выступило с заявлением по Афганистану, сообщив, что «в Узбекистане внимательно следят за развитием ситуации» в этой стране.

В МИДе поддержали заявления внутриафганских сил о готовности к формированию инклюзивного правительства. «Выражаем надежду, что транзит власти в стране будет осуществлён мирным путём на основе всеобщего консенсуса с учётом общепринятых норм международного права, — говорится в заявлении. — Уверены, что развитие ситуации в этом направлении приведёт к достижению национального согласия и создаст условия для становления сильного и дееспособного государства».

«Узбекская сторона твёрдо заявляет о своей приверженности поддержанию традиционно дружественных и добрососедских отношений с Афганистаном и принципам невмешательства во внутренние дела соседней страны», — подчеркнули в МИДе.

Министерство сообщило, что дипломатические миссии Узбекистана в Кабуле и Мазари-Шарифе работают в штатном режиме.

«Узбекская сторона поддерживает тесные контакты с представителями движения „Талибан“ по вопросам обеспечения охраны границ и сохранения спокойствия в приграничной зоне», — отмечается в тексте.

«Мы также твёрдо заявляем, что любые попытки нарушения государственной границы будут жёстко пресекаться в соответствии с законодательством Узбекистана», — заявили в МИДе.