«Талибан» объявил всеобщую амнистию, в том числе для правительственных чиновников, сообщило РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse.

«Вы можете вернуться к своей повседневной жизни с полной уверенностью», — приводит агентство заявление представителей движения.

Кроме того, на телеканале TOLOnews продолжают выходить передачи с участием женщин-ведущих и корреспондентов. Так, ведущая Бехешта Арганд провела в эфире канала интервью с членом медиа-команды «Талибан» Мавлави Абдулхака Хемада о ситуации в Кабуле и обысках домов в городе.

«Хасиба Атакпал, наша отважная журналистка, ведет репортаж в прямом эфире из Кабула», — написал в Twitter заместитель директора телеканала Абдул Фарид Ахмад, разместив в соцсети соответствующую фотографию.

Фото: twitter.com/FaridAhmad1919

Напомним, вчера, 16 августа, «Талибан» объявил, что война в Афганистане закончена. В ближайшее время прояснится новая форма правления.

Накануне в аэропорту Кабула афганцы, желающие покинуть страну из-за смены власти, штурмовали самолеты. В СМИ и соцсетях появились кадры, как люди залезают на готовящийся ко взлету самолет. Позже стало известно, что несколько человек погибли, сорвавшись с взлетевшего борта.