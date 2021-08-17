Международные облигации Узбекистана и Пакистана в понедельник оказались под давлением, поскольку инвесторы развивающихся стран приготовились к последствиям кризиса в Афганистане, пишет Financial Times.

По словам управляющих фондами, вероятный исход беженцев из Афганистана может вызвать финансовые проблемы в соседних странах. Кроме того, высказываются опасения по поводу официальных или неформальных санкций в отношении Пакистана за сотрудничество с талибами.

Облигации Пакистана, деноминированные в долларах, упали в цене примерно на 1%. В апреле Пакистан выпустил 5-, 10- и 30-летние облигации на общую сумму 2,5 млрд долларов. В начале июля страна снова привлекла еще 1 млрд долларов через долговой рынок.

«С тех пор цены на пакистанские облигации находятся под давлением и упали на 3,1%, 5,3% и 6% по сравнению с июньскими пиковыми значениями для облигаций со сроком погашения 5, 10 и 30 лет», — сказал изданию Dawn руководитель отдела исследований Ismail Iqbal Securitie Фахад Рауф.

Однако, по его словам, «более раннее снижение стоимости облигаций было связано с ожиданиями скорейшего ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС США в связи с ростом инфляции, а не с ситуацией в Афганистане».

«Но недавнее падение явно связано с складывающейся ситуацией в Афганистане и ее потенциальными последствиями для Пакистана», — добавил он.

Всего у Пакистана девять пакетов еврооблигаций на 8,8 млрд долларов, все они номинированы в долларах.

Динамика цен на евробонды Узбекистана со сроком погашения в 2030 году. Источник: bondevalue.com.

Долларовые облигации Узбекистана со сроком погашения в 2030 году подешевели примерно на 0,25%. Страна выпускала евробонды на 555 млн долларов со сроком погашения в 2030 году в ноябре 2020 года.

Глава отдела долговых обязательств развивающихся стран в LGIM Удай Патнаик сообщил, что фонд недавно сократил свои запасы облигаций, выпущенных Узбекистаном и Таджикистаном в последние месяцы. «Есть несколько причин, вызывающих беспокойств. Один из них — это кризис беженцев. Очевидно, что Пакистан пострадает от этого, и это будет дорого стоить», — сказал он.

FT поясняет, что рынок сосредоточил внимание на соседях Афганистана, поскольку сама страна не имеет долговых обязательств на международном рынке, а свергнутое правительство получило большую часть своего финансирования от западных правительств и других доноров, таких как Всемирный банк и МВФ.

Накануне Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал все страны быть готовыми принимать афганских беженцев и воздерживаться от любых депортаций.

Напомним, после того, как «Талибан» заявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана, к границе с Узбекистаном устремились люди, желающие покинуть страну — преимущественно военнослужащие. В аэропорту Кабула 16 августа также наблюдалось скопление людей, ожидающих эвакуации. В СМИ распространили кадры, на которых видно, как из американского транспортного самолета, вылетающего из Кабула, выпадают люди. Предположительно, это были афганцы, которые пытались бежать, зацепившись за шасси.

Ранее пресс-секретарь МИД Узбекистана Юсуф Кабулджанов сообщил, что власти Узбекистана ведут переговоры с действующим афганским правительством и талибами по вопросу о беженцах. При этом МИД также проводил переговоры с афганской стороной по возвращению граждан этой страны — 84 военнослужащих, пересекших границу Узбекистана 14 августа, — на родину.