Коррупционные преступления за первые пять месяцев с начала года привели к тому, что интересам государства и общества был нанесен ущерб на сумму 450 млрд сумов. Об этом в интервью газете «Янги Узбекистон» сообщил президент Шавкат Мирзиёев.

По его словам, в 2020 году 1723 должностных лица разного уровня были привлечены к ответственности. Ущерб от преступлений тогда составил 500 млрд сумов.

За первые пять месяцев этого года уголовные дела возбуждены в отношении 1696 должностных лиц. Ущерб оценён в 450 млрд сумов.

«Несомненно, этот материальный ущерб будет взыскан с виновных. Политика, направленная на устранение такой напасти, как коррупция, из жизни нашего общества, будет решительно продолжена и в будущем», — подчеркнул глава государства.

Первый замгенпрокурора Бахриддин Валиев в начале июля сообщил, что за последние четыре с половиной года 9546 человек совершили коррупционные преступления, которые нанесли ущерб интересам государства и граждан на 3,2 трлн сумов. По его словам, указом президента поручено ужесточить наказания за коррупционные правонарушения, вплоть до длительного срока лишения свободы, ограничить смягчающие нормы для лиц, отбывающих наказание за коррупцию, и другое.

Шавкат Мирзиёев в апреле 2021 года в последний раз предупредил руководителей, которые «слишком предались коррупции». Президент раскритиковал ответственных лиц за слабую борьбу с коррупцией на примере Самарканда и Андижана.