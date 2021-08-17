Президент США Джо Байден в понедельник выступил в Белом доме с речью по ситуации в Афганистане. Он заявил, что не жалеет о решении вывести американские войска из страны.

«Мы отправились в Афганистан почти 20 лет назад с чёткими целями: достать тех, кто напал на нас 11 сентября 2001 года, и убедиться, что „Аль-Каида“ не сможет использовать Афганистан в качестве базы для повторного нападения на нас. Мы добились этого. <...>Наша миссия в Афганистане никогда не заключалась в построении государства. Никогда не предполагалось создать единую централизованную демократию», — сказал глава Белого дома.

«Я твёрдо уверен в правильности своего решения, — заявил Байден. — За 20 лет я на собственном горьком опыте убедился, что удачного момента для вывода войск США [из Афганистана] никогда не было». Он отметил, что, если бы американские военные остались в стране, это привело бы к эскалации конфликта и отправке тысяч солдат для участия в боевых действиях.

При этом Байден признал, что «всё произошло быстрее, чем мы ожидали». «Политические лидеры Афганистана сдались и бежали из страны. Афганская армия развалилась, иногда даже не пытаясь сражаться», — сказал он.

«Американские войска не могут и не должны сражаться и умирать на войне, в которой афганские войска не хотят сражаться за себя», — подчеркнул глава Белого дома.

По его словам, США потратили более триллиона долларов на поддержку вооружённых сил Афганистана. «Мы дали им все необходимые инструменты. Мы платили им зарплату, обеспечивали содержание их военно-воздушных сил, которых нет у талибов», — отметил Байден.

«Мы предоставили им все возможности самим определять своё будущее. Чего мы не могли им дать, так это воли к борьбе за это будущее», — подчеркнул американский лидер.

«Есть очень храбрые и способные афганские спецподразделения и солдаты, но если Афганистан не может оказать какое-либо реальное сопротивление талибам сейчас, нет никаких надежд, что ещё 1 год, 5 или 20 лет военного присутствия США в стране имели бы какое-либо значение», — заявил Байден.

Он добавил, что Китай и Россия хотели бы, чтобы Соединённые Штаты продолжали попытки стабилизировать Афганистан, «тратя на это миллиарды долларов».

Байден заявил, что обсуждал ситуацию в Афганистане в последние месяцы с президентом Ашрафом Гани. «Мы говорили о том, как Афганистан должен подготовиться к гражданской войне после ухода американских вооружённых сил, устранить коррупцию в правительстве, чтобы оно могло работать для афганского народа. Мы много говорили о необходимости политического объединения афганских лидеров. Ничего из этого они не сделали», — сказал он.

Глава Белого дома признал, что происходящее сейчас в Афганистане «болезненно для многих из нас». «Сцены, которые мы наблюдаем в Афганистане, мучительны, особенно для наших ветеранов, дипломатов, сотрудников гуманитарных организаций, для всех, кто потратил время там, работая в поддержку афганского народа», — подчеркнул он.

«Мы продолжим поддерживать афганский народ. Мы будем руководить нашей дипломатией, международным влиянием и гуманитарной помощью. Мы продолжим отстаивать основные права афганского народа — женщин и девочек — точно так же, как мы выступаем по всему миру», — заверил Байден.

Он также пообещал, что США расширят доступ для беженцев, чтобы охватить уязвимые группы афганцев, которые работали на посольство, негосударственные организации США и в американских новостных агентствах.

«Я знаю, что есть обеспокоенность тем, почему мы не начали эвакуацию афганцев — мирных жителей раньше. Частично ответ заключается в том, что некоторые афганцы не хотели уезжать, надеясь на свою страну. И отчасти потому, что афганское правительство отговаривало нас от организации массовой миграции, чтобы не спровоцировать, как они говорили, „кризис доверия“», — заявил Байден.

По его словам, Соединённые Штаты «ясно дали понять талибам», что в случае нападения на американский персонал или срыва операции по выводу войск, реакция США будет «быстрой и решительной».

«События, которые мы наблюдаем сейчас, являются печальным доказательством того, что ни одна военная сила никогда не сможет создать стабильный, единый и безопасный Афганистан», — подчеркнул Байден, назвав страну «кладбищем империй».

Глава Белого дома заявил, что отказывается передавать ответственность за смерть тысяч американских граждан следующему президенту США, добавив, что готов принять всю критику за решение о выводе войск.

Позднее Джо Байден распорядился выделить до 500 млн долларов для помощи беженцам, жертвам конфликта и другим лицам, подвергающимся риску в результате ситуации в Афганистане.