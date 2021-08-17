Многие думают, что качественное обучение по международным стандартам получают те, у кого надежное финансовое положение. Но Al Beruniy International School борется с таким предубеждением и открывает дорогу для талантливых умов.





Каждый желающий теперь может учиться бесплатно в международной школе, аккредитованной британской системой Pearson Edexcel. Al Beruniy объявляет гранты для учащихся по пяти направлениям.

Ежегодная олимпиада международной школы Al Beruniy по математике. В олимпиаде могут принять участие все желающие. Участники, набравшие наивысшие баллы, получают грант на бесплатное обучение.





Конкурс «Завтра я полечу в космос». В этом году в Al Beruniy проводится масштабный конкурс, где участники создадут модели космических ракет своими руками. Победителей конкурса ждут гранты на бесплатное обучение.

Республиканские и международные спортивные олимпиады. Международная школа поощряет здоровый образ жизни. Al Beruniy готова поддержать спортсменов, получивших призовые места.

Международные олимпиады по всем категориям. Каждый ребенок, показавший свои знания на международном уровне, достоин обучаться на основе гранта. И у него есть отличные шансы попробовать это в международной школе Al Beruniy.





Учеба на отлично. Все дети, чьи оценки за последние пять лет были отличными по всем предметам, могут попытать свою удачу и учиться по международным стандартам бесплатно.

Каждый претендент, соответствующий одному из перечисленных направлений, может получить 100-процентный грант на обучение.

Чтобы получить грант, нужно в первую очередь обратиться в Admission office и передать промокод ABISGRANT. После этого можно переходить на второй этап.





Главная цель Al Beruniy International School — сделать международный стандарт образования доступным в Узбекистане.

В Al Beruniy уверены, что каждый ребенок талантлив и достоин лучшего образования. Поэтому школа делает все возможное, чтобы как можно больше детей могли получать качественные знания, верить в себя и достигать успеха.





Не стоит упускать шанс поступить в узбекско-итальянскую международную школу Al Beruniy.

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