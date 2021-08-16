Более 60 стран призвали обеспечить безопасный выезд иностранцев и граждан Афганистана. Об этом говорится в заявлении, распространённом Государственным департаментом США.

Среди стран, поддержавших обращение, — США, Канада, Япония, Катар, Франция, Германия, Украина, Италия и Великобритания.

«Учитывая ухудшающуюся ситуацию с безопасностью, мы <...> призываем все стороны уважать и создавать условия для безопасного и упорядоченного выезда иностранцев и желающих покинуть страну афганцев», — отмечается в тексте.

«Дороги, аэропорты и пограничные переходы должны оставаться открытыми, а спокойная ситуация поддерживаться», — подчёркивается далее в заявлении.

«Афганцы заслуживают жить в безопасности и в достоинстве. Мы, международное сообщество, готовы помочь им», — говорится в заявлении.

Накануне движение «Талибан» вошло в Кабул, таким образом полностью захватив Афганистан. Президент Ашраф Гани покинул страну.