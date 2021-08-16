Шайхантахурский районный суд по уголовным делам Ташкента 26 июля рассмотрел административное дело в отношении певца Жахонгира Отажонова.

В конце июня артист заявил, что сотрудник УБДД поместил автомобиль на штрафстоянку. По его словам, он уже девять дней не может получить протокол о правонарушении. Жахонгир Отажонов тогда связал этот случай с политикой руководства страны. Он также выразил недовольство деятельностью правоохранительных органов и назвал сотрудников УБДД и МВД «предателями государства и народа», а также «поганцами» («хароми»).

ГУВД Ташкента выявило в высказываниях Жахонгира Отажонова признаки оскорбления чести и достоинства сотрудников органов внутренних дел по статье 41 Кодекса об административной ответственности (оскорбление) и передало документы в суд.

По данным пресс-службы судов Ташкента, в ходе судебного процесса под председательством Темуржона Юсупова певец признался, что оскорбил честь и достоинство сотрудника УБДД ГУВД Ш. Сайфуддинова и других сотрудников УКД ОВД.

«Сейчас я полностью признаю вину и сожалению о содеянном. Я сделал для себя соответствующие вывод», — цитирует Жахонгира Отажонова пресс-служба суда.

Суд дал правовую оценку ситуации и установил, что его действия содержали признаки преступления, предусмотренного статьей 41 КоАО (оскорбление). Но в итоге судья принял решение освободить его от ответственности по статье 21 УПК (освобождение от административной ответственности ввиду малозначительности правонарушения) и вынести предупреждение с учётом его личности, признания и раскаяния.

В июле Жахонгир Отажонов, заявивший о завершении карьеры певца и намеревавшийся участвовать в президентских выборах, объявил об уходе из политики из-за неодобрения матери. Он заявил, что планирует дать концерт в этом году.