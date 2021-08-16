ГУБДД МВД Узбекистана заявило о назначении служебной проверки касательно информации, опубликованной «Газетой.uz», о недостатках в работе системы рассмотрения видеозаписей о нарушениях ПДД.
В управлении отметили, что по итогам служебной проверки будет опубликовано заключение.
В опубликованном нами материале говорится, что административные инспекторы, рассматривающие видеозаписи о нарушениях, могут отклонить их даже при соблюдении всех требований к загружаемому видео.
Иногда вместо более тяжёлого наказания назначается более лёгкое, бывает, что нарушение и вовсе «не замечают».
Александр Мурин
Я послал видео с нарушением , а в ответе пришло что отклонено. Причина просто космос: Написано что на видео нет автомобиля! Ахахахах
Это просто 80лвл!
Jawara Shawn
Правильные граждане не равнодушные к безопасности на дорогах вносят свой вклад отправляя видео с нарушениями, но там походу сидят люди которые не разделяют взглядов в улучшении дорожной обстановки в стране и ощущение будто они каким то образом связываются с нарушителями и договариваются между собой