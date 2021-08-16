ГУБДД МВД Узбекистана заявило о назначении служебной проверки касательно информации, опубликованной «Газетой.uz», о недостатках в работе системы рассмотрения видеозаписей о нарушениях ПДД.

В управлении отметили, что по итогам служебной проверки будет опубликовано заключение.

В опубликованном нами материале говорится, что административные инспекторы, рассматривающие видеозаписи о нарушениях, могут отклонить их даже при соблюдении всех требований к загружаемому видео.

Иногда вместо более тяжёлого наказания назначается более лёгкое, бывает, что нарушение и вовсе «не замечают».