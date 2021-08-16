Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса одобрили проект постановления об изменении границ Зангиатинского, Юкоричирчикского, Уртачирчикского, Кибрайского районов Ташкентской области и Сергелийского, Бектемирского, Мирзо-Улугбекского и Яшнабадского районов Ташкента.

Как уточняет депутат, член фракции УзЛиДеП Расул Кушербаев, территория Ташкента расширяется за счёт присоединения 7853,3 га земель Зангиатинского, Кибрайского, Юкоричирчикского, Уртачирчикского районов Ташкентской области. При этом Ташкентская область получит 171,3 га земель из состава Ташкента. В частности:

В состав Сергелийского района Ташкента включается 1827,1 га земель Зангиотинского района Ташкентской области (махалли «Чорбог», «Беларик», «Файзли», «Жалойир», «Номданак», «Кумарик», «Хонободтепа», «Тараккиёт», «Корасув», «Хонобод», «Кушбеги», «Сохибкор», «Истиклол», «Нурафшон»);

Ташкента включается 1827,1 га земель Ташкентской области (махалли «Чорбог», «Беларик», «Файзли», «Жалойир», «Номданак», «Кумарик», «Хонободтепа», «Тараккиёт», «Корасув», «Хонобод», «Кушбеги», «Сохибкор», «Истиклол», «Нурафшон»); В состав Бектемирского района Ташкента включается 490 га земель Юкоричирчикского района (махалли «Гулбог», «Йик ота») и 1134,2 га Уртачирчикского района Ташкентской области («Бектемир», «Нурафшон», «Намуна», «Янги хаёт», «Алишер Навоий»);

Ташкента включается 490 га земель (махалли «Гулбог», «Йик ота») и 1134,2 га Уртачирчикского района Ташкентской области («Бектемир», «Нурафшон», «Намуна», «Янги хаёт», «Алишер Навоий»); В состав Мирзо-Улугбекского района включается 2294,6 га земель Кибрайского района Ташкентской области («Геофизика», «Алишеробод», «Чингелди», «Дустлик», «Тараккиёт», «Баркамол», «Богишамол», «Ватанпарвар», «Амир Темур», «Мевазор», «Гулбог», «Гулзор-1», «Пастки юз»);

района включается 2294,6 га земель Ташкентской области («Геофизика», «Алишеробод», «Чингелди», «Дустлик», «Тараккиёт», «Баркамол», «Богишамол», «Ватанпарвар», «Амир Темур», «Мевазор», «Гулбог», «Гулзор-1», «Пастки юз»); В состав Яшнабадского района включается 2107,4 га земель Кибрайского района Ташкентской области («Жарбоши», «Ташисти», «Ибрат», «Миришкор», «Аргин», «Бахор», «Чинор», «Товкентепа»).

При этом, 33,8 га земель Сергелийского района Ташкента (список махаллей не приводится) планируется передать в состав Зангиотинского района Ташкентской области, а 137,5 га земель Бектемирского района — в состав Юкоричирчикского района.

В сообщении пресс-служба нижней палаты парламента отмечается, что на 1 июля численность населения столицы составляет 2 млн 737,2 тысяч человек. С начала года показатель вырос на 42,8 тысяч человек, или на 1,6%. Плотность населения на 1 кв. км составляет 7564 человек.

«Стремительный рост населения столицы требует строительства новых социальных объектов, создания новых производственных и обслуживающих предприятий, расширения культурно-досуговых объектов в городе», — говорится в сообщении.

По мнению депутатов, передача земельных участков с территории Ташкентской области в Ташкент в перспективе приведет к дальнейшему улучшению условий жизни населения, расширению сферы производства и услуг.

В итоге проект постановления принят депутатами и направлен на рассмотрение в Сенат.

Чувствительный вопрос

В прошлом году проект по изменению территориального устройства сопредельных районов Ташкента и Ташкентской области вызвал широкий общественный резонанс. Пресс-служба президента сообщала, что для удобства населения планируется перевести 1010 га столичных земель под юрисдикцию Ташкентской области и 8371 га областных земель передать Ташкенту. Предложение одобрил глава государства Шавкат Мирзиеёв.

Проектом, который презентовал министр строительства Батыр Закиров, предлагалось перевести в Зангиатинский и Кибрайский районы Ташкентской области часть территорий Сергелийского и Учтепинского районов, а также поселок Улугбек Мирзо-Улугбекского района столицы. Министр отмечал, что 37 га территории Сергелийского района вдоль Ташкентской кольцевой автомобильной дороги (ТКАД), где расположены промышленные зоны, находятся за чертой столицы, эти участки и планируется передать Ташкентской области.

Против этого предложения выступили жители махаллей Ташкента, которых могут затронуть изменения. «Газета.uz» писала о петициях, которые подписали жители Учтепы, поселка Улугбек и Сергелийского района. В итоге проект было решено пересмотреть.

В конце декабря хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев подчеркнул, что в 2021 году ни одна часть территории Ташкента не отойдет Ташкентской области.

23 июля Ташкентский городской кенгаш народных депутатов одобрил изменение границ четырёх районов Ташкента.