В социальных сетях распространилась видеозапись, на которой можно увидеть два вертолёта Black Hawk с военнослужащими Афганистана, которые приземлились в Сурхандарьинской области. Источник «Газеты.uz» подтвердил, что афганские воздушные суда прилетели в Сурхандарью.

Если судить по диалогу на записи, в одном вертолёте находились 9 военнослужащих, во втором — 12. Большинство из них сказали, что являются пилотами.

Военные Афганистана сообщают, что у них с собой оружие — пистолеты и автоматы — и выражают готовность сдают их сотрудникам правоохранительных органов и пограничникам Узбекистана.

На видео видно, что военнослужащие Афганистана выполняют все требования узбекской стороны и не пытаются препятствовать деятельности пограничников.

Один из афганских военных на вопрос, почему они прилетели в Узбекистан, говорит на узбекском языке: «Талибы взяли Кабул, мы бежали с поле боя… у нас не было выбора, мы были вынуждены прибыть сюда».

В начале записи длительностью 8 минут 27 секунд можно увидеть сотрудников МВД, ближе к концу видео к ним присоединяются военнослужащие Погранвойск СГБ. Они приказывают пилотам направить вертолёты в ближайший аэропорт. Запись завершается запуском вертолёта.

В понедельник Генеральная прокуратура заявила, что 14−15 августа воздушное пространство Узбекистана незаконно пересекли 22 военных самолёта и 24 вертолёта, в которых находились 585 вооружённых военнослужащих Афганистана. Во время сопровождения произошло столкновение самолёта Узбекистана МиГ-29 и афганского Embraer 314. Оба воздушных судна упали в Сурхандарье, пилоты катапультировались.