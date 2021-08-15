Движение «Талибан» начали наступление на столицу Афганистана по всем направлениям. Об этом со ссылкой на представителя афганского МВД сообщило агентство Reuters.

Позднее исполняющий обязанности министра внутренних Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил в эфире телеканала Tolo News, что «Кабул не подвергнется нападению, переход власти пройдет мирным путем».

«Талибан» обеспечит право выхода из столицы Афганистана Кабула всем, кто этого пожелает, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление талибов. Движение призвало население не покидать свои дома перед лицом его наступления, а правительственных чиновников — не эмигрировать с семьями из страны. «Талибан» пообещал амнистию военнослужащим правительственной армии и неприкосновенность имущества частных лиц и государственной собственности.

Иностранцам, находящимся в Кабуле, предложено либо покинуть город, либо зарегистрировать свое пребывание у представителей «Талибана».

Кроме того, талибы также сообщили о захвате еще двух центров провинций Афганистана — Бамиан и Каписы, и крупнейшей авиабазы Баграм, которую ранее передали афганским военным США, отмечает BBC.

Согласно источникам телеканала Al Arabiya, президент Афганистана Ашраф Гани сложит полномочия в ближайшие несколько часов. Reuters со ссылкой на дипломатические источники пишет, что бывший министр внутренних дел Афганистана Али Ахмад Джилали будет назначен главой переходного органа власти.





Вертолет над американским посольством в Кабуле. Воскресенье, 15 августа 2021 года. Скриншот с сайта AP.

Как пишет Meduza, еще месяц назад президент США Джо Байден заявлял, что талибы вряд ли смогут взять под контроль Кабул. Пять дней назад американская разведка считала, что боевикам движения понадобится месяц на то, чтобы блокировать столицу Афганистана, и три месяца, чтобы ее полностью захватить. Тогда же Джо Байден сказал, что ситуацию в Афганистане нельзя сравнить с событиями 1975 года, когда американцам пришлось эвакуировать по воздуху своих граждан из Сайгона.

«„Талибан“ — это не северо-вьетнамская армия. Они даже близко не обладают такими возможностями. Вы не увидите, как людей снимают с крыши посольства США в Афганистане. Это несравнимые ситуации», — сказал он.

Утром 15 августа на фоне сообщений о наступлении талибов власти США объявили о срочной эвакуации своих дипломатов из Кабула. По информации The New York Times, спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад призывал талибов не входить в город до окончания эвакуации американских граждан. Их в Кабуле примерно 10 тысяч.

В МИД Узбекистана в воскресенье утром сообщили «Газете.uz», что посольство Узбекистана в Кабуле и консульство в Мазари-Шарифе продолжают работать, а персонал не эвакуирован. Ситуация в районе моста «Термез-Хайратон», где ночью скопились афганские военнослужащие, разрядилась: основная часть граждан Афганистана покинула мост и прилегающую территорию, отметили в министерстве.

В субботу движение «Талибан» объявило о захвате Мазари-Шарифа — административного центра провинции Балх на северо-западе Афганистана. Позже талибы взяли под контроль Джелалабад и начали окружать Кабул.

Cпециалист в сфере международных отношений Юрий Саруханян в своей статье для «Газеты.uz» размышляет о том, какие последствия смена власти в Афганистане может иметь для Узбекистана и Центральной Азии.