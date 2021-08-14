С 1 октября в Узбекистане деятельность некоторых организаций будет приостанавливаться, если их сотрудники не привиты минимум двумя дозами одной из зарегистрированных в стране вакцин от коронавируса. С 10 августа в стране были ослаблены карантинные ограничения для пунктов общепита, чьи сотрудники имеют сертификаты о вакцинации. Ресторанам также рекомендовано впускать только посетителей, имеющих сертификат или QR-код. Во всех случаях это не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к прививке.

В связи с введением новых требований среди населения возникли вопросы о том, как получить сертификат о вакцинации. «Газета.uz» обратилась к главному специалисту Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Хурсаной Жамаловой и сотруднику компании IT-Med (учреждена при Минздраве) Шохруху Курбанову для получения ответов.

Что такое сертификат о вакцинации?

Сертификат о вакцинации от коронавируса свидетельствует о том, что человек прошёл полный курс вакцинации. В документе есть QR-код, который ведёт на страницу с сертификатом. Сертификат выдаётся Министерством здравоохранения. В нём указывается тип вакцины, даты получения каждой дозы, а также информация о привитом человеке.





Образец сертификата.

После скольких инъекций вакцины можно получить сертификат?

Сертификат выдаётся только после прохождения полного курса вакцинации.

Привитые AstraZeneca, Moderna или «Спутник-V» получают сертификат о вакцинации после второй дозы. Гражданам, получающим китайско-узбекский препарат ZF-UZ-VAC2001, сертификат выдадут только после третьей дозы.

Граждане, прошедшие полный курс вакцинации, должны получить SMS-сообщение со ссылкой на сертификат.

На вопрос о том, как быть работникам пунктов общепита, получившим две дозы из трёх китайско-узбекской вакцины, в Минздраве и СЭС заявили, что они могут показать справку из поликлиники, где была получена прививка. Если вакцина получена в пункте вакцинации в махаллинском комитете, на рынке или в школе, справку можно получить в поликлинике, к которой этот пункт вакцинации относится.

Кроме того, работники общепита могут показать SMS-сообщение о получении первых двух доз вакцины. Однако известно, что SMS-сообщение о вакцинации первой и второй дозами этого препарата получают не все граждане.

Как работает система SMS-уведомления?

Перед получением каждой дозы вакцины медработник записывает персональные данные и активный номер телефона гражданина, получающего прививку. Эту информацию ответственные сотрудники семейных поликлиник должны вводить в общую базу данных на сайте emlash.uz.

Как только персональные данные гражданина введут в базу, он должен получить SMS-уведомление. В сообщении указывается имя и фамилия привившегося, а также дата получения первой или второй дозы и рекомендуемая дата получения следующей инъекции. Если гражданин прошел полный курс вакцинации, в сообщении должна быть ссылка на сертификат.

В СЭС отмечают, что в каждой поликлинике назначены сотрудники, ответственные за введение данных привившихся в базу сайта emlash.uz.

Что делать, если вы вакцинировались, но не получили уведомления?

Многие граждане жалуются, что не получили SMS-сообщение о вакцинации. Некоторые отмечают, что не получили сообщение ни после первой, ни после второй дозы. Кому-то сообщение с уведомлением привиться второй дозой приходит уже по истечении рекомендуемой даты.





10 августа редактор «Газеты.uz» получил SMS-сообщение, в котором рекомендуется получить вторую дозу вакцины 4 августа.

Если вы не получили SMS о вакцинации или о завершении курса, СЭС и Минздрав просят обратиться в поликлинику или пункт вакцинации, где была получена прививка. Медработников нужно попросить ввести ваши персональные данные в базу emlash.uz. После этого вы получите уведомление, заверяют в СЭС.

Однако «Газете.uz» известны случаи, когда после обращения в поликлинику и пункт вакцинации граждане получили SMS-сообщение с ошибкой в дате введения первой дозы вакцины на месяц. Получается, когда человек фактически завершит курс вакцинации, в базе он будет числиться как получивший одну или две инъекции из двух или трёх соответственно в зависимости от типа вакцины.

Что делать, если вам прислали уведомление о вакцинации другого человека?

В таких случаях СЭС и Минздрав также просят обратиться в поликлинику или пункт вакцинации, где вы получали прививку, и уведомить их об этой ошибке.

В ведомствах рекомендуют обращать внимание на то, корректно ли сотрудник прививочной бригады вносит в журнал или компьютер паспортные данные и телефонный номер.

В связи с тем, что во многих пунктах вакцинации данные вводятся в бумажные журналы, есть вероятность, что сотрудник поликлиники, заполняющий базу данных, ошибётся.

Можно ли получить сертификат на сайте emlash.uz?

После объявления о том, что регистрация привитых ведется на сайте emlash.uz, многие граждане подумали, что смогут ввести свои данные на сайте и найдут там сертификат.

Однако в СЭС и Минздраве отмечают, что доступ к платформе имеют только ответственные сотрудники поликлиник, которые также отвечают за корректное внесение данных о вакцинируемых. Эти сотрудники и руководство поликлиник гарантируют конфиденциальность персональных данных, заявили в СЭС.

Сами граждане не смогут зарегистрироваться на сайте или использовать эту платформу. Ссылка, отправленная SMS-сообщением, и QR-код ведут только на конкретную страницу с сертификатом.

Инструкция. Как получить сертификат онлайн и проверить свой статус

Проверить статус вакцинации или получить сертификат всё же можно самостоятельно — на Едином портале интерактивных государственных услуг. В СЭС отметили, что этот способ доступен только тем, чьи данные были внесены в базу emlash.uz. Напомним, по данным СЭС, как только данные гражданина вносят в базу, он сразу должен получить SMS-сообщение. Некоторые сотрудники «Газеты.uz» не получили SMS-сообщение ни после первой, ни после второй инъекции. Тем не менее они могут проверить свой статус через ЕПИГУ, хотя информация о количестве полученных доз появляется здесь с большим опозданием по мере внесения данных в базу emlash.uz.

Несмотря на это, мы рекомендуем воспользоваться этим способом привившимся сотрудникам общепита и других организаций, в отношении которых могут ввести санкции.

Итак, чтобы проверить свой статус на ЕПИГУ, нужно сначала зарегистрироваться. Подробную инструкцию по регистрации на ЕПИГУ можно найти здесь.

После регистрации необходимо перейти в раздел «Запись и проверка статуса вакцинации от COVID-19» и выбрать «Получить услугу».





Далее требуется ввести ПИНФЛ, серию и номер паспорта, а также дату рождения. Затем нужно выбрать «Проверить».





Если ваши данные были введены сотрудниками поликлиник в систему emlash.uz, вы увидите свой статус вакцинации. Если вы вакцинировались, но статус отсутствует, обратитесь в поликлинику или пункт вакцинации, где была получена прививка, и попросите медработников ввести вас в базу.





При полном прохождении курса на этой странице вы сможете скачать свой сертификат.





Можно ли получить сертификат в поликлинике?

Главный специалист Службы санэпидблагополучия и общественного здоровья Хурсаной Жамалова отметила, что ответственный сотрудник поликлиники, который вводит данные в общую базу, по запросу граждан может скачать сертификат с платформы и распечатать его при наличии принтера.

Какие страны признали сертификат Узбекистана о вакцинации?

В СЭС также сообщили, что на данный момент сертификат о вакцинации от коронавируса, выданный Министерством здравоохранения Узбекистана, признан только в одной стране — Венгрии. В ближайшие дни ожидается достичь договоренности с Казахстаном о взаимном признании сертификатов.

Кроме того, Узбекистан находится в процессе переговоров с другими странами СНГ касательно признания сертификатов. Ожидается, что с сентября страны Содружества начнут принимать сертификаты друг друга.

В СЭС отметили, что с остальными странами договоренность о взаимном признании сертификатов будет заключена позже.