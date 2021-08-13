Президент Шавкат Мирзиёев 13 августа встретился с членами олимпийской сборной Узбекистана, родителями и наставниками спортсменов. Как сообщает корреспондент «Газеты.uz», на встрече глава государства подвёл итоги выступлений национальной команды на летней Олимпиаде в Токио и отдельно высказался о допущенных недостатках.

«Мы должны признать, что на Олимпийских играх не смогли добиться значительных результатов в командных видах спорта. Эта ситуация должна заставить уполномоченных руководителей серьёзно задуматься. Если кто-то думает, что и дальше будем побеждать только в единоборствах, как это было в предыдущих Олимпийских играх, то ошибается. Имейте в виду, это абсолютно неправильный подход», — сказал Шавкат Мирзиёев.





Президент указал, что перед следующими Играми 2024 года в Париже основной задачей сборной должно быть завоевание лицензий по таким видам спорта, как футбол, баскетбол, гандбол, хоккей на траве, регби, волейбол. Он заявил, что для этого необходимо провести аудит в каждом звене системы управления с привлечением одной из зарубежных авторитетных компаний в сфере спортивного менеджмента.

На встрече вице-премьеру, министру туризма и спорта Азизу Абдухакимову и руководству Национальных олимпийского и паралимпийского комитетов до конца года поручено разработать на основе результатов аудита предложения по дальнейшему совершенствованию системы управления сферой физической культуры и спорта, спортивными федерациями.

«У нас есть все возможности завоевать более 100 лицензий на летнюю Олимпиаду в Париже и войти в список 15 лучших стран по медальному зачёту. Программы по подготовке к Олимпиаде должны быть разработаны в разрезе каждого региона, должна быть системная организация», — подчеркнул президент.

Продолжая свою мысль, Шавкат Мирзиёев отметил, что в спортивных образовательных учреждениях должны быть организованы паралимпийские отделы с выделением для них дополнительных 10% квот.

Глава государства также заявил о необходимости отмены порядка, согласно которому за обучение спортсменов в спортшколах платят их родители. Вместо этого, по его словам, нужно внедрить систему, которая позволит выпускникам напрямую поступать на второй курс вузов — на грантовой основе и без вступительных экзаменов.





«Мы должны признать, что практика приглашения зарубежных спортсменов (легионеров) за большие средства не оправдывает себя. Нужно отказаться от этой практики и уделить серьёзное внимание воспитанию местных спортсменов. Из-за рубежа нужно привозить не легионеров, а состоявшихся специалистов и методики подготовки спортсменов», — продолжил Шавкат Мирзиёев.

Согласно озвученной статистике, на сегодняшний день в Узбекистане функционирует 329 спортивных школ, где под руководством более 13 тысячи тренеров более 30 видами спорта занимаются свыше 328 тысячи молодёжи.

«Но не все эти школы работают эффективно. Наше мнение подтверждает и то, что большинство спортшкол не выпустили ни одного чемпиона. Ведь в колледжах олимпийского резерва обучаются 7000 детей. Для их обучения из бюджета выделяются деньги. Но то, что лишь 70 из них стали участниками Олимпиады, безусловно, неудовлетворительно», — сказал президент.

Он сообщил, что с этого года в каждой спортивной школе должна быть внедрена система государственного заказа. Особое внимание здесь будет уделено ежегодной подготовке спортшколами кандидатов в мастера спорта, мастеров спорта, мастеров спорта международного класса. На основе этой системы будет вестись рейтинг спортшкол, уточнил глава государства.

В своём выступлении Шавкат Мирзиёев также остановился на вопросе национальных чемпионатов и поручил улучшить их уровень, а также саму систему подготовки спортсменов.

«Уровень чемпионатов страны по различным видам спорта упал. Самое печальное, в этой сфере наблюдаются случаи коррупции. К примеру, стало обыденным, когда не проводятся региональные этапы спортивных соревнований, а на республиканский этап привозятся только спортсмены определённой категории. Поэтому в наших чемпионатах очень мало сильных спортсменов, конкуренции почти нет», — указал он.

По его мнению, для успешного выполнения задач в сфере спорта, в первую очередь, необходимо усовершенствовать государственное управление. В связи с этим премьер-министру Абдулле Арипову поручено в месячный срок пересмотреть структуру Министерства туризма и спорта, а также подготовить проект постановления об усовершенствовании системы проведения спортивных соревнований.