Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 13 августа вновь посетил место строительства парка «Новый Узбекистан» в Кибрайском районе Ташкентской области, сообщила пресс-служба главы государства.

Парк, в центре которого возводится комплекс «Истиклол», посвященный 30-летию независимости страны, раскинется вдоль новой дороги, соединяющей Ташкент с Чимганом, рядом с кампусом Akfa University. Раньше здесь были посевные площади. Изначально на этом месте планировалось построить олимпийский городок, а по другую сторону дороги — дендропарк.

Парк будет иметь форму пяти ветвей дерева, олицетворяющих направления Стратегии действий по развитию Узбекистана. В нём также будут амфитеатр на 5000 мест, искусственное озеро, спортивные и детские площадки и другие объекты.

Глава государства до этого посещал место строительства в начале июля, а 1 мая он принял участие в высадке здесь первых деревьев. Открытие парка запланировано ко Дню независимости (1 сентября).

Сейчас в парке высаживаются декоративные деревья и цветы, создаются зелёные зоны. Уже установлены основные конструкции комплекса «Истиклол», продолжается строительная и отделочная работа.





«В комплексе будут отражены трехтысячелетняя история Узбекистана, великое наследие наших предков и национальные ценности нашего народа. Президент ознакомился с эскизными образцами барельефов и элементов оформления комплекса, дал рекомендации ответственным лицам и строителям», — говорится в сообщении.