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Фото: Владислав Приймак
Зачем ехать на испытательный полигон Невич
Полигон «Невич» в Паркентском районе Ташкентской области, построенный для испытания космических изобретений, стремительно ветшает. Администраторы Facebook-группы «Шагаю по Ташкенту» организовывают сюда экскурсии. Фотограф Владислав Приймак вспоминает одну из поездок на полигон.
Фото: Владислав Приймак

Сборочно-испытательный комплекс Невич был построен в начале 1980-х годов в Паркентском районе Ташкентской области. Здесь испытывали изобретения Ташкентского конструкторского бюро машиностроения для советской лунной программы и программы «Энергия» - «Буран», в том числе крупногабаритные трансформируемые антенны, которые нужно было разворачивать в космосе, солнечные развертываемые в космосе пленочные поля и другие изделия.

На полигоне были созданы и протестированы уникальные экспериментальные сооружения с многочисленными стендами и механическими корпусами, с радиотелеметрической и другой измерительной аппаратурой, со сборочными цехами и мастерскими. Полигон был полностью оснащен и подготовлен к эксплуатации к концу 1980-х. Здесь была создана необходимая социальная инфраструктура.
На Невиче была установлена металлическая 80-метровая вышка – САИ (стенд автономных испытаний). С её помощью испытывали пенетраторы-пробоотборники с твердотопливными ускорителями, они внедрялись в грунт, и при проникновении вглубь происходило заполнение капсулы пробой грунта.

Несколько лет назад вышку САИ демонтировали, несмотря на то, что она была изюминкой полигона и привлекала многих экстремалов и могла бы привлечь тысячи туристов.

Фото: mytashkent
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В настоящее время полигон Невич бездействует. Исполинские размеры сооружений завораживают туристов. Охрана полигона людей внутрь не пускает.
В 2018 году экспериментальную базу Невич передали компании «Узбектелеком». Постановлением правительства компании было поручено в будущем обеспечить целенаправленное и эффективное использование базы. На момент публикации «Узбектелеком» не ответила «Газете.uz» на вопрос о проводимой работе и исполнении поручения Кабинета министров.
Автор фотографий: Владислав Приймак
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