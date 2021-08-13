Зачем ехать на испытательный полигон Невич

На Невиче была установлена металлическая 80-метровая вышка – САИ (стенд автономных испытаний). С её помощью испытывали пенетраторы-пробоотборники с твердотопливными ускорителями, они внедрялись в грунт, и при проникновении вглубь происходило заполнение капсулы пробой грунта.



Несколько лет назад вышку САИ демонтировали, несмотря на то, что она была изюминкой полигона и привлекала многих экстремалов и могла бы привлечь тысячи туристов.