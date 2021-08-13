Зачем ехать на испытательный полигон Невич

Сборочно-испытательный комплекс Невич был построен в начале 1980-х годов в Паркентском районе Ташкентской области. Здесь испытывали изобретения Ташкентского конструкторского бюро машиностроения для советской лунной программы и программы «Энергия» - «Буран», в том числе крупногабаритные трансформируемые антенны, которые нужно было разворачивать в космосе, солнечные развертываемые в космосе пленочные поля и другие изделия.
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