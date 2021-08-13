Строительная компания MIMAR Group и Технический институт Ёджу в Ташкенте подписали меморандум о сотрудничестве, направленный на поддержку и подготовку кадров в сфере архитектуры и строительства.





В мероприятии, прошедшем 10 августа, приняли участие директор MIMAR Group Ферузбек Давронов, ректор института Ёджу в Ташкенте Жанполат Кудайбергенов, а также сотрудники HR-департамента компании и преподаватели образовательного учреждения.





На встрече стороны договорились о проведении воркшопов с участием местных и иностранных специалистов MIMAR Group, содействии в подготовке дипломных проектов студентов и прохождении квалификационной практики непосредственно на строительных объектах компании. Также в рамках меморандума предусмотрена возможность обучения сотрудников MIMAR Group в институте Ёджу.

«Мы заинтересованы в сотрудничестве с институтом Ёджу на всех уровнях, включая подготовку молодых специалистов и проведение совместных научно-практических исследований. MIMAR Group стремится создать площадку для постоянного обмена знаниями в таких перспективных областях, как архитектура, инжиниринг, строительство и дизайн. Убежден, что совместное сотрудничество нашей компании с институтом Ёджу в Ташкенте позволит вывести подготовку кадров на качественно новый уровень», — отметил Ферузбек Давронов.

Жанполат Кудайбергенов отметил, что сотрудничество с MIMAR Group открывает перед студентами новые возможности для трудоустройства и перспективы профессионального развития. Ректор института выразил уверенность в том, что компания MIMAR Group будет содействовать научной и научно-практической деятельности молодых специалистов.





Следуя своей кадровой стратегии, MIMAR Group намерена привлекать на работу выпускников профильных образовательных учреждений, оказывать всестороннюю поддержку молодым специалистам и способствовать их профессиональному и личностному развитию.

Ранее MIMAR Group подписала меморандумы о сотрудничестве с университетом Аджу в Ташкенте и ТАСИ.

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