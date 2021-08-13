Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев 11 августа подписал решение «О приоритетных планах развития транспортной и дорожно-транспортной инфраструктуры Ташкента на 2021 год».

В документе, опубликованном на портале E-Qaror, говорится, что он принят в целях «повышения качества услуг, оказываемых пассажирским транспортом города Ташкента, а также повышения привлекательности общественного транспорта и его коренного улучшения, создания удобств для населения города и его гостей».

В решении Главному управлению строительства, Управлению благоустройства, УБДД ГУВД и Управлению транспорта столицы поручено в трёхмесячный срок организовать выделенную полосу для автобусов и маршрутного такси на участке от площади Актепа до улицы Богибустон протяжённостью 3,38 км.

По карте указанный отрезок совпадает с улицей Мукими, где до 2016 года ходил трамвай. Открыть «выделенку» по этому маршруту (от площади Актепа до улицы Шота Руставели) в январе предлагали Управление транспорта города и компания «Тошшахартрансхизмат». Всего предлагалось организовать выделенные полосы на 10 улицах.

В 2018 году «Газета.uz» публиковала предложения о реконструкции улицы Мукими, подготовленные известным российским урбанистом Аркадием Гершманом.

В ноябре же прошлого года на презентации президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву говорилось о планах запустить семь линий BRT (bus rapid transit — полностью обособленная от другого транспорта линия скоростного автобуса). Четыре из них должны были быть открыты к 30-летию независимости Узбекистана, т. е. к сентябрю текущего года. На какой стадии сейчас эти планы, неизвестно.



Решением хокима городскому кенгашу народных депутатов поручено разработать проект документа о механизмах упорядочения движения других участников дорожного движения на выделенных полосах, а также об обновлении автобусных остановок в столице на основе типового проекта.

В документе должны быть предусмотрены типовой дизайн остановок, порядок и механизмы сдачи остановок и земли под ними в аренду юридическим и физическим лицам через онлайн-аукцион.

В конце 2020 года глава Управления транспорта Анвар Джураев сообщал, что все автобусные остановки Ташкента планируется обновить согласно единой концепции. На них предлагалось размещать табло с расписанием движения и создать другие удобства (Wi-Fi, зарядные станции для мобильных устройств, банкоматы, камеры, урны).

Магазины на остановках проектом не были предусмотрены. При этом ожидалось, что предприниматели смогут зарабатывать, рекламируя продукцию и услуги на LED-экранах. На некоторых остановках города уже появились экраны, пассажиры жалуются на их яркость.

Решением хокима Управлению транспорта и Главному управлению финансов Ташкента дополнительно поручено совместно с другими организациями в четвёртом квартале 2021 года и в течение 2022 года вносить предложения в городской кенгаш по строительству в столице новых путепроводов, реконструкции и увеличению пропускной способности перекрёстков, строительству новых дорог и финансированию этих работ.

В феврале публиковался список улиц и перекрёстков Ташкента, где будет пересмотрена организация движения транспорта для их разгрузки. Эти проекты также презентовались президенту.