Должностные лица хокимията Арнасайского района Джизакской области подозреваются в хищении более 7 млрд сумов, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана (реагируя на публикацию в сети).

Ведомство в ходе проверки выявило, что в Арнасайском районе не посеяны семена хлопчатника на 1068 га площади из запланированных 8000 га, а также не проведены необходимые агротехнические мероприятия. В результате была потеряна возможность вырастить хлопок на 1549 га земли.

«Однако должностные лица районного хокимията указали, что хлопок выращивается на 8000 гектарах, добились выделения льготного кредита на 7,016 млрд сумов. В результате путём присвоения и присвоения расхищены средства в крупном размере», -отметили в Генпрокуратуре.

По данному факту 30 июня возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.

Отметим, что согласно постановлению Кабинета министров от 4 марта 2021 года (№121) «Об эффективном использовании имеющихся земельных участков и рациональном размещении сельскохозяйственных культур под урожай 2021 года», средства, необходимые для выращивания сельхозпродукции, выделяются на основе заказа Минсельхоза из средств Минфина и кредитов коммерческих банков.