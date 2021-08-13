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14 и 15 августа
Куда пойти на выходных
в Ташкенте?
14 и 15 августа
Куда пойти на выходных в Ташкенте?
Две кинопремьеры, танцевальные мастер-классы, ярмарки, хакатон, психологические тренинги, вечеринки и другие мероприятия предстоящих выходных.
Редакторы Афиши по традиции отобрали для вас самые интересные мероприятия в столице.
Кино
«Главный герой»
«Не дыши 2»
7 летних фильмов о любви и приключениях
Лучшие фильмы
о путешествиях
реклама
Город
Открытие второго кондитерского дома Safia
Милонга в Tango-Magia
Музыкальная импровизация
в Human House
Хакатон по робототехнике «Робот и человек»
«Восточный базар» в Next'e
Тепло-маркет
в Central park
Дети
Шоу по «Гарри Поттеру»
в Kids Avenue
Детское шоу в аквапарке «Солнечный город»
Новое поступление в Vicco
Знакомство с лошадьми в Argamak Sher
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Знания
Мастер-класс по Contemporary Dance
Мастер-класс по аквамонотипии
Женский психологический тренинг Ренаты Канеевой
Тренинг «Эффективные стратегии отношений»
Вечеринки
Новогодняя вечеринка в Sinbad
Вечеринка в Bla Bla Bar
Розыгрыш iPhone 12 pro max в Atlantis
Скидки в «Море»
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